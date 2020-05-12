疫情趨緩夜店重開幕 高市重啟從業人員毒防訓練

新冠肺炎疫情稍緩，歇業夜店5月陸續重新營業，高雄市政府毒品防制局趁機舉辦特定營業場所從業人員毒品危害防制訓練，請檢察官授課，讓業者更清楚了解相關毒品防制法令、毒品態樣及危害，並希望業者對有顧客疑似持有毒品，應通報警察機關。

高雄市毒防局昨天邀請高雄地檢署緝毒組主任檢察官李宛凌，為參訓的12家業者講授毒品防制法令，由於防疫期間，許多業者因應防疫，派員不易，毒防局也將訓練課程錄影後製，將提供更多業者透過課程錄影，配合法令。

毒防局長阮清陽表示，由於新冠肺炎防疫期間，原本邀集業者的訓練課程，改採小班制，但為擴大教育訓練多元管道及效益，才把訓練內容錄製成數位學習課程，未來提供高雄市特定營業場所做內部訓練。

阮清陽說，毒防局依據「特定營業場所執行毒品防制措施辦法」規定，每年為特定營業場所從業人員，舉辦毒品危害防制訓練，也結合市府警察局、經發局及觀光局，針對高雄市視聽歌唱、舞廳、酒吧、酒家、夜店及住宿業等場所，進行年度查察及無預警聯合稽查，要求業者配合執行「場所張貼毒防標示」、「場所人員參加毒防訓練」、「備置場所人員名冊」及「場所人員知悉或發現疑似有毒品情事時，通報警察機關」等4項法定毒防措施，善盡管理責任，避免特定營業場所淪為毒品交易及群聚吸毒場所。