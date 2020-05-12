疫情助大陸賭博網營業額漲3成 刑事局破高雄2機房

刑事局南打偵三隊今天宣布查獲中國大陸賭博網站的機房設在高雄，涉負責「叩客」加入會員，以及洗錢，並抽取部分賭資的3成當利潤，警方發現，疑因新冠肺炎疫情民眾宅在家，今年3、4月賭博網站營業額上升3、4成；全案上月底搜索逮方姓男子等19人，依賭博罪、違反洗錢條例送辦，高雄地檢署訊後皆請回。

警方查出，25歲方姓男子在苓雅區商辦大樓租辦公室當「叩客機房」，另在三民區租透天厝成立洗錢機房，幫對岸約10個賭博網站在網路上貼廣告招募會員，並透過人頭帳戶、U盾卡將賭資洗錢匯回台灣，不過這些賭博網站會員約8成是中國大陸民眾。

警方今年初破獲另個叩客機房後繼續溯源，才又掌握方姓男子等人營運的機房，南打與高雄新興、岡山及旗山分局組專案小組，4月30日前往苓雅、三民區搜索，共查獲方姓男子等15男、4女到案，查扣手機48支、電腦主機20台、U盾卡22張、銀聯卡2張、點鈔機等證物，更在叩客機房看見有白板寫著每人績效目標，牆上還掛著「團隊、溝通、效率、執行」4面精神標語。

警方初步發現，近期新冠肺炎疫情，運動賽事沒開打，對岸賭博網站仍可線上賭百家樂、虛擬的北京賽車等，且從扣到的報表顯示，光是3、4月營業額有上升趨勢，增加3成到4成；由台灣叩客機房協助約10間賭博網站，去年11月到今年4月，營業額已超過台幣1億元。