放高利貸給自閉症同事 還不出錢囚禁逼跳水塘

許姓男子在一間電子公司上班，發現患有自閉症的顏姓同事想買機車又無借貸經驗，便放高利貸吸血，借給對方10萬元，分18期連本帶利須償還36萬元，之後見顏無力還款，便將其押走囚禁，接連亮出菜刀恫嚇要剁下顏的手腳、逼顏跳水塘中尋短、甚至持鋁棒毆打顏腳底板；新竹地院審理終結，依重利、私行拘禁等罪判刑1年6月。

顏姓男子因患自閉症，認知能力與常人有差距，會有輕率舉動，民國107年間，許聽聞顏想買機車卻無借貸經驗，便放高利貸誘拐對方，雙方簽下本票，顏借10萬元，連本帶利分18期需償還許36萬元，若違約，須另付違約金。

買到機車後，顏男按月匯款兩萬元給許，半年後共匯了14萬元，卻因財務困難無力償還借款，只好躲到外縣市的網咖，並對許避不見面。108年4月凌晨，許查到顏的躲藏處，便找來三名惡煞將其押走，囚禁在一間KTV，亮出菜刀恐嚇顏若不還錢，就將手腳剁下，一隻20萬元，四隻剛好80萬元。

之後，許男一夥人再將顏押到一處水塘邊，繼續恫稱將顏推入水中溺斃，或逼顏自行跳水尋短，顏嚇壞了，哭著下跪道歉，最後被帶回KTV，許命令顏趴在沙發上，持鋁棒毆打其腳底板20餘下，囚禁一日直到顏找到機會以手機聯繫母親，才被警方救回。

法官審理時，許男坦承囚禁顏，卻否認放高利貸，供稱是顏要借款40萬元，他只借10萬元給對方，並未收取任何利息，加上顏曾在電子公司任職，他不知道對方「認知能力」與常人有差距。

法官痛批，許男有多次重利、妨害自由前科，素行不良也未記取教訓，正值青壯年，四肢健全仍不思正途賺錢，反趁顏輕率、無借貸經驗牟取超額重利，破壞社會金融秩序，使顏需支付高額利息，之後又追討債務拘禁顏，以傷害、恐嚇、強制等手段對待，危害社會秩序，審酌將許依重利罪，累犯，處有期徒刑8月；私行拘禁罪，累犯，處有期徒刑1年，應執行1年6月。