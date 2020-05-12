影／兩女KTV搶麥變街頭全武行 旁邊就是派出所全數逮回

台中市林姓女子今天凌晨與李姓女子等多名友人在北屯區和福路的KTV歡唱，未料席間兩女因搶麥克風鬧糾紛，林女打給羅姓丈夫求助，稱「遭人毆打」，羅找來8名友人幫忙，前往理論，雙方在東山派出所外狹路相逢，大聲叫囂，東山所見狀，立刻派遣快打，以優勢警力將涉案羅等9人帶回派出所，今天警詢後依聚眾鬥毆罪移送法辦。

台中市第五警分局東山所在今天凌晨2時許獲報，有人聚眾在東山派出所外叫囂，意圖鬥毆，警方出動快打部隊，將涉案羅姓男子（30歲）等9人帶回派出所。

經查，羅的林姓妻子（30歲）今天凌晨與李姓女子（30歲）等人在北屯區何福路的KTV包廂內唱歌，林女、李女二人因搶麥克風發生糾紛，進而互相拉扯，林女以電話向丈夫求助，稱「遭人毆打」。

羅聽到妻子被欺負後，找來孫姓男子（30歲）等8名友人到場助勢，羅等一行人在東山派出所外發現李姓女子與其吳姓男友，雙方狹路相逢後，大聲叫囂，一度欲在街頭鬥歐，因案發地就在東山派出所旁，警方隨即出動快打，將涉案羅等人帶回詢問，並在今天依眾鬥毆罪嫌移送法辦。