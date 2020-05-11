假員工 混進新光三越 竊金飾500萬元

卅八歲池姓男子七日上午七點多戴假髮、佩證件，從車道混進台北市新光三越站前店，偷走「今生金飾」專櫃約百件、重一台斤的金飾，市價約五百萬元，專櫃人員上午十點準備開店發現報警。警方九日逮捕池嫌，贓物已全脫手轉賣，查扣安毒和卅五萬元贓款，檢方聲押獲准，追查金飾下落。

池姓男子是中山區知名角頭兒子，有毒癮，二○一四年疑吸毒神智不清，闖入台北市一間國小挾持兩名學童，還將一學童倒掛四樓女兒牆。法院當時認為他吸毒出現妄想等精神疾病，判無罪，監護兩年；他獲釋後仍屢吸毒、行竊。

七日上午七時許，池男戴假髮、口罩及不明識別證，假裝員工從新光三越站前店車道進入百貨公司，保全疏於防範未查證。

池搭員工電梯進入賣場，待了三小時，最後發現「今生金飾」專櫃抽屜內有鑰匙，打開玻璃櫃拿走金飾，再從大門離去。沒多久百貨公司準備營業，櫃姐發現遭竊報案。

警方調監視器，發現池搭計程車至南港，進入一處大門未上鎖公寓，到頂樓丟棄作案衣物變裝，再搭計程車在台北市到處繞，試圖製造斷點；九日下午查出他投宿中正區某旅館，前往逮人，池坦承犯案。

池姓男子供稱，將部分金飾拿到銀樓變現四十餘萬元，其餘拿給債主抵債，但細節交代不清，檢方懷疑有共犯，聲押禁見獲准，追查金飾和共犯身分。