派出所對面持刀砍人 男子辯腦波遭人控制

「你這個沒政府，我也不用信你，我覺得他是在為魔鬼執行任務⋯⋯」去年7月一起震驚社會的台鐵刺警案，經嘉義地院審理後於4月30日一審結果出爐，法院認定被告「行為時已因精神障礙，致不能辨識其行為違法、欠缺依其辨識而行為之能力」，並引用刑法第19條第1項，宣判該名持刀刺殺鐵路警察的鄭姓被告「無罪」。

2020-05-11 10:02