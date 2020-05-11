派出所對面持刀砍人 男子辯腦波遭人控制
新北一名李姓男子今年3月在林口分局明志派出所對面便利商店持刀行凶，造成簡姓店員身上多處刀傷，還一度追擊，見員警到場才棄刀就範；事發後，李男雖稱「腦波遭人控制」才會攻擊店員，今天仍被新北地檢署依殺人未遂罪起訴。
檢警調查，李男和受傷的簡姓店員素不相識，也沒有仇恨嫌隙，但他仍趁對方補貨之際，持刃長20公分的水果刀攻擊，見對方受傷回頭查看，還持續追擊；簡員雖然身中多刀，仍奮力逃到明志派出所報案，並帶著警察返回超商逮人。李男見簡員身旁站著制服警察，才丟掉手中的刀，抱頭蹲下。
事發後，簡員因為身中多刀，有氣、血胸等情形，經醫院緊急開刀搶救才保住性命。
偵訊時，李男辯稱「當時腦波遭人控制」才會持刀攻擊，但由於他不否認有動手，因此被檢察官認定涉犯殺人未遂。
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