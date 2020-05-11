詐騙集團租大樓設機房 刑事局破獲逮10人送辦

徐姓男子涉嫌成立詐騙集團，並在台中市租下大樓社區設置3個據點，由成員假扮中國公安撥打電話詐騙當地民眾，刑事局獲報組成專案小組偵辦，逮捕徐男等10人，訊問後送辦。

刑事局偵查第六大隊第二隊今天表示，刑事局日前獲報得知綽號「黑A」的36歲徐姓男子，在台中市西屯區一處社區，租用大樓做為電信詐欺機房據點，並以假冒中國公安手法，詐騙當地民眾牟取不法獲利。

刑事局偵查第六大隊第二隊報請台中地檢署指揮偵辦，並與台中市警察局太平分局與第六分局、桃園市警察局刑事警察大隊及南投縣警察局刑事警察大隊成立專案小組共同偵辦。

案件經專案小組跟監蒐證後，查出徐男與妻子及多名共犯，在台中市西屯區一帶共租用3處社區大樓，上月22日兵分多路前往據點搜索，共帶回徐男等10人偵辦，並當場查扣電腦主機、手機、存摺及提款卡等證物。

專案小組查出，徐男組成的詐騙集團，初步清查有中國上海及北京等地數十人受害，一個月內不法獲利逾新台幣百萬元，警方訊問後將徐男等10人，依違反組織犯罪防制條例、詐欺等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。