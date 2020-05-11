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桃園警方和刑事局兵分多路 一舉破獲販毒集團

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
警方破獲販毒集團起出毒品。記者鄭國樑／翻攝
警方破獲販毒集團起出毒品。記者鄭國樑／翻攝

桃園龍潭警分局偵查隊一個多月前，陸續在轄區和其他區查獲多件毒品交易案件，疑似幕後有集團操控，隨即成立專案小組向上溯源追查，發現確實有集團以黃姓男子為首涉嫌販毒，經跟監蒐報，昨天至今天由桃園地方檢察署指揮偵辦，分別至龍潭、龜山、桃園、八德及新北市林口區搜索及攻堅，起出部分毒品。

警方查獲毒品咖啡包89包、愷他命6包6.35公克、搖頭丸1包毛重0.5公克、笑氣鋼瓶3瓶、拉愷吸盤4組、空氣槍1支、電子磅秤、分裝袋1批等相關犯罪證據，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

警方查出黃姓主嫌生性猜疑，住所不只一處而且常更換，加上集團共犯也散住不同地點，一開始不敢貿然執行搜索逮捕行動，直到結合了桃市警局少年隊、刑事局第三大隊幹員支援，才以優勢警力兵分多路執行查緝行動，一舉衝破販毒集團。

專案小組在龍潭、龜山、桃園、八德及新北市林口區持搜索票、拘票及傳票同步執行搜索6處，拘提6人包括主嫌，另外傳喚數名藥腳總計19名。黃和同夥涉嫌販賣毒品給不特定人士，警方今天繼續追查毒品來源和流向，另擴大清查此一犯罪集團有無涉及其他刑案。

龍潭警分局分局長蕭欽杰表示，毒品對社會的危害很大，近年來國內各種毒品氾濫態勢加速，警方及時的偵破毒品案，無非是替社會剷除毒瘤。

桃園龍潭警方和刑事局、市警局專案小組查獲以黃為首的販毒集團。記者鄭國樑／翻攝
桃園龍潭警方和刑事局、市警局專案小組查獲以黃為首的販毒集團。記者鄭國樑／翻攝

毒品 販毒

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