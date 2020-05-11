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高雄路邊疑有爆裂物緊急交管 防爆小組打開木盒傻眼了

夫妻檔網售口罩詐財 近40人受騙逾10萬元

中央社 / 台北11日電

刑事局彙整165反詐騙專線「網購口罩」詐騙案，發現28歲廖姓男子夫妻檔涉嫌在臉書平台張貼販賣醫療口罩卻未出貨，近40人受害、財損逾10萬元，警方循線於台北市緝獲2人法辦。

刑事警察局今天發布新聞稿表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）盛行全球，卻也讓許多不肖分子利用民眾急於搶購防疫物資心態伺機行騙，偵查第九大隊日前彙整165反詐騙專線2月相關「網購口罩」詐騙案資料，分析發現有歹徒在臉書平台張貼販賣醫療口罩訊息，造成多人匯款受騙。

刑事局隨即和台北市警察局少年警察隊共組專案小組，並報請台北地方檢察署指揮偵辦。

根據調查了解，犯嫌於2月起在臉書平台發文，聲稱有醫療口罩可販售，一盒60片口罩售價約新台幣350元至400元不等，待受害人有意購買並完成匯款後，犯嫌便假稱將於3月初統一寄送，隨後又以遭人檢舉理由騙受害人要退款處理，隨即失聯。

專案小組經交叉比對臉書帳號上網來源和提款影像等資料，鎖定北市28歲廖男、34歲謝姓女子夫妻檔涉有重嫌，於4月29日持拘票和搜索票至北市廖男夫妻住處搜索、拘提，當場也查扣相關贓證物。

初步清查遭詐騙者近40人，財損金額逾10萬元。

廖男到案後坦承不諱，謝女則辯稱自己未涉案，且不知情先生所為，全案詢後依詐欺罪嫌先行解送廖男至北檢偵辦，並持續釐清謝女涉案程度和擴大追查其餘尚未報案的受害者。

口罩 詐騙 北市

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