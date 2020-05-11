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高雄路邊疑有爆裂物緊急交管 防爆小組打開木盒傻眼了

高雄知名佛牌店疑遭槍擊 警逮一嫌

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導
高雄市三民區天祥一路上的知名佛牌店，昨晚9點多時，疑似2度遭射擊鋼珠彈，店門口玻璃碎裂，呈蜘蛛網狀，幸好店內未有人受傷。警方據報到場，犯嫌已離去。記者邱奕能／攝影
高雄市三民區天祥一路上的知名佛牌店，昨晚9點多時，疑似2度遭射擊鋼珠彈，店門口玻璃碎裂，呈蜘蛛網狀，幸好店內未有人受傷。警方據報到場，犯嫌已離去。記者邱奕能／攝影

高雄市三民區天祥一路上的知名佛牌店，昨晚9點多時，疑似2度遭射擊鋼珠彈，店門口玻璃碎裂，呈蜘蛛網狀，幸好店內未有人受傷。警方循線逮捕涉案的顏姓男子，全案釐清中。

據了解，佛牌店玻璃因為有彈孔，只有蜘蛛網狀碎裂痕跡，警方未在現場找到鋼珠彈，也未遺留彈殼、彈孔，初步排除槍擊，判斷犯嫌可能是射擊鋼珠彈，瓦斯槍、彈弓都是犯嫌可能使用工具之一。

昨晚9點多時，這間佛牌店員工吳姓員工（24歲）在整理店內貨品時，聽到聲響，但第一次沒有見到異狀，直到第二次聽見聲響時候，才看到玻璃碎裂，報警處理。

由於佛牌店在網路上，有開設販售泰國文物社團，教導初學者入門資訊，曾經因為意外講錯資訊，雖然不久後就公開道歉澄清，但仍引起網友不滿。警方推測，可能是因同業競爭關係，才造成事件發生。

泰國 槍擊

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