黑道二代淪慣竊 潛入新光百貨偷走5百萬元金飾

台北市新光三越站前店，7日早上發生重大竊案！百貨公司內的「今生金飾」專櫃，檢警查出，38歲的池姓嫌犯戴假髮、佩戴員工證假冒員工，在專櫃偷走約百件、重1台斤的金飾，市價大約500萬元，後搭計程車繞行市區刻意誤導警方，但仍躲不過監視器，身分曝光被逮，依竊盜罪嫌移送台北地檢署羈押禁見。

池姓男子被逮後坦承犯案，並被搜出安非他命，及變現所得35萬元，部分金飾已被他變現花用，檢警懷疑池嫌可能有共犯，目前除追查其他金飾下落，也清查其他共犯身分。

池姓男子家族有黑道背景，父親是黑幫大老，池嫌本身則有多項竊盜與毒品前科；2014年，池嫌疑因吸毒導致神智不清，懷疑父親女友要對他不利，竟闖入台北市一間國小，先後挾持兩名學童，當時一名女老師先救下第一名被挾持學童，但池嫌又抓住一名學童，用手將學童倒掛在4樓女兒牆，要求媒體、民代到場。

池嫌當年被逮送辦後，法院認為他因為吸毒出現妄想等精神疾病，引用刑法19條判處無罪，並監護兩年；但他仍不斷犯案，這次更是潛入百貨公司犯下重大竊案。