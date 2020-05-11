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影／特警攻機房錘15分鐘進不去 原來歹徒裝門閂阻礙

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市徐姓男子涉嫌在西屯區租賃大樓，經營詐欺機房，刑事局中打在4月底循線帶回涉案10人，專案小組出動特警持破門錘攻堅，但歹徒裝設門閂，阻礙查緝。記者陳宏睿／翻攝
台中市徐姓男子涉嫌在西屯區租賃大樓，經營詐欺機房，刑事局中打在4月底循線帶回涉案10人，專案小組出動特警持破門錘攻堅，但歹徒裝設門閂，阻礙查緝。記者陳宏睿／翻攝

徐姓男子夥同妻子在台中市西屯區租賃新大樓經營詐欺機房，並分租三處地點，徐深知警方在進行大樓攻堅破門時，都會使用破門錘，為了增加警方破門時間，徐還在三處租屋處的大門地板挖洞，裝設門閂阻絕，因此檢警在攻堅破門時，耗費了15分鐘，才順利進入屋內抓人，全案依詐欺、組織犯罪移送後，徐與妻子等8人遭收押禁見。

刑事局中打第二隊在今年2月間獲報，綽號「黑A」的徐姓男子（36歲）與蔡姓妻子（36歲）、陳姓男子（38歲）等人，涉嫌在今年2月間在西屯區國安路一帶，租賃三間新的住宅大樓，並召集多名同夥幫忙，籌組詐欺機房，並利用假冒大陸公安的方式，詐騙大陸地區人民。

刑事局獲報後，與台中市太平警分局、第六警分局、桃園市刑大、南投縣刑大等單位組成專案小組，並報請台中地檢署檢察官張聖傳指揮，全案在4月22日完成蒐證後，檢警兵分多路，前往台中市西屯區、南投縣埔里鎮搜索，另申請維安特勤隊的特警進行空中垂降與破門方式攻堅。

特警持警用錘在兩處徐經營的詐欺機房攻堅時，特警在門外錘了10多分鐘的時間，才順利進入屋內，進入屋內後才發現，歹徒為了拖延警方攻堅時間，讓共犯有時間可以破壞手機等證據，以躲避刑責，因此在大門入口處挖洞，裝設鐵條門閂，阻礙特警破門。

檢警進入屋內後，發現部分的手機已遭歹徒破壞，不過檢警仍會透過相關科技還原的設備，查出徐等人的涉案證據，全案查扣電腦主機、手機、平板、路由器、金融卡等贓證物，經初步清查，徐等人在2月行詐迄今，至少已得手人民幣40至50萬元（折合台幣約200萬元）。

全案警詢後，將徐等涉案10人依組織犯罪、加重詐欺等罪移送台中地檢署，檢方訊問後，認定徐等人犯罪嫌疑重大，且有串滅證之虞，向台中地院聲押獲准。

台中市徐姓男子涉嫌在西屯區租賃大樓，經營詐欺機房，刑事局中打在4月底循線帶回涉案10人，檢警破門攻堅時，涉案歹徒破壞手機滅證。記者陳宏睿／攝影
台中市徐姓男子涉嫌在西屯區租賃大樓，經營詐欺機房，刑事局中打在4月底循線帶回涉案10人，檢警破門攻堅時，涉案歹徒破壞手機滅證。記者陳宏睿／攝影
台中市徐姓男子涉嫌在西屯區租賃大樓，經營詐欺機房，刑事局中打在4月底循線帶回涉案10人，專案小組出動特警持破門錘攻堅，但歹徒裝設門閂，阻礙查緝。記者陳宏睿／翻攝
台中市徐姓男子涉嫌在西屯區租賃大樓，經營詐欺機房，刑事局中打在4月底循線帶回涉案10人，專案小組出動特警持破門錘攻堅，但歹徒裝設門閂，阻礙查緝。記者陳宏睿／翻攝
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台中市徐姓男子涉嫌在西屯區租賃大樓，經營詐欺機房，刑事局中打在4月底循線帶回涉案10人，專案小組出動特警持破門錘攻堅，但歹徒裝設門閂，阻礙查緝。記者陳宏睿／翻攝
台中市徐姓男子涉嫌在西屯區租賃大樓，經營詐欺機房，刑事局中打在4月底循線帶回涉案10人，並查扣手機等贓證物。記者陳宏睿／攝影
台中市徐姓男子涉嫌在西屯區租賃大樓，經營詐欺機房，刑事局中打在4月底循線帶回涉案10人，並查扣手機等贓證物。記者陳宏睿／攝影
台中市徐姓男子涉嫌在西屯區租賃大樓，經營詐欺機房，刑事局中打在4月底循線帶回涉案10人，專案小組出動特警持破門錘攻堅。記者陳宏睿／翻攝
台中市徐姓男子涉嫌在西屯區租賃大樓，經營詐欺機房，刑事局中打在4月底循線帶回涉案10人，專案小組出動特警持破門錘攻堅。記者陳宏睿／翻攝

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