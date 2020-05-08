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男持槍上車行嗆聲反遭眾人合力打跑 6小時落網

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
新北市陳姓男子將原價198萬元跑車抵押給車行貸款20萬元，籌不出錢還款，今天涉嫌持改造手槍上門聲欲強行將車開走，因槍枝卡彈，遭奪槍後落慌逃跑，中和警方於案發後6小時查緝陳男到案。圖／讀者提供
新北市陳姓男子將原價198萬元跑車抵押給車行貸款20萬元，籌不出錢還款，今天涉嫌持改造手槍上門聲欲強行將車開走，因槍枝卡彈，遭奪槍後落慌逃跑，中和警方於案發後6小時查緝陳男到案。圖／讀者提供

新北市25歲陳姓男子今年初將原價198萬元的跑車抵押給車行，貸款20萬元，因逾期還不出錢，今天涉嫌夥同一名男子持改造手槍到車行嗆聲，欲強行將跑車開走，因槍枝卡彈反遭車行老闆陳姓男子及員工聯手將槍搶下，還將人打跑。警方查出陳男事後徒步逃跑後，改搭計程車逃往台北市，警方以車追人，今晚6時許查獲陳男及同夥鄭姓男子到案，警詢後將依槍砲及恐嚇罪嫌送辦。

據了解，陳姓男子因手頭緊，今年初將原價198萬元的裕隆跑車抵押給中和區員通路一間車行，貸款20萬元，雙方約定3個月還款，但陳男逾期拖了一個多月，還籌不出錢將車贖回。

陳男今天上午11時許，涉嫌持一把改造手 夥同一名男子前往，不僅對車行陳姓老闆嗆聲，還企圖強行將跑車開走，不料，陳男拉滑套時，因槍枝卡彈，車行老問及員工將機不可失，一群人湧上前將槍搶下，逞凶的陳男二人見狀連忙拔腿逃跑。

轄區中和警分局錦和派出所長陳賴儀獲報立即率員警趕抵現場，查扣陳男遭搶下的改造手槍一把及子彈8顆。警方調閱沿路監視器畫面，發現陳男徒步逃跑後，改搭計程車逃往台北市。

警方以車追人，找到該輛計程車，查出陳男與同行27歲鄭姓男子躲在北南海路友人住處，今晚6時許前往該處順利逮獲陳男與鄭男二人到案。

新北市陳姓男子將原價198萬元跑車抵押給車行貸款20萬元，籌不出錢還款，今天涉嫌持改造手槍上門聲欲強行將車開走，因槍枝卡彈，遭奪槍後落慌逃跑，中和警方於案發後6小時查緝陳男到案。圖／警方提供
新北市陳姓男子將原價198萬元跑車抵押給車行貸款20萬元，籌不出錢還款，今天涉嫌持改造手槍上門聲欲強行將車開走，因槍枝卡彈，遭奪槍後落慌逃跑，中和警方於案發後6小時查緝陳男到案。圖／警方提供

跑車 計程車

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