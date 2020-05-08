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屏2外籍移工違反防疫罰百萬 有可能被遣送回國
2名印尼移工入境高雄小港機場後失聯，屏東縣衛生局各裁罰100萬元，分別移送法務部行政執行署屏東分署執行。屏東分署表示，如果查不到可供執行財產，將研議將2人遣送回國。
衛生局4月30日移送1名移工至法務部行政執行署屏東分署執行，成為屏東首件外籍移工因違反防疫規定被移送行政執行案，今天再移送另名移工。
2名印尼移工3月18日自高雄小港機場入境後即失聯，未依新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）防疫規定進行14天居家檢疫，經相關機關協尋在4月24日尋獲，隨即送收容處所收容。
衛生局開單限7日內繳納罰鍰，但2名外籍移工逾期未繳，依傳染病防治法嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條規定處10萬至100萬元罰鍰。對於裁罰基準部分，衛生局說明，擅離住家（或指定地點）者，依擅離時間加重裁處，超過72小時，依罰鍰最高額裁處。
屏東分署表示，衛生局4月30日移送1名移工至法務部行政執行署屏東分署執行，成為屏東首件外籍移工因違反防疫規定被移送行政執行案，今天再移送另名移工。目前查不到2人任何在台財產，將持續積極追查財產狀況，如發現有可供執行財產，將強力執行；若查不到可供執行的財產，再研議是否限制出境，或由移民署將2人遣送回國。
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