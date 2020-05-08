快訊

上億房產「田僑仔」開名車要紓困 宜蘭：核給他良心不安

「靠北蘇睏」自掘火坑 當國民黨迷信網路卻不把關...

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏2外籍移工違反防疫罰百萬 有可能被遣送回國

中央社 / 屏東縣8日電
2名印尼移工入境高雄小港機場後失聯，經相關機關協尋在4月24日尋獲，隨即送收容處所收容。圖為小港機場。圖／取自高雄國際機場粉專
2名印尼移工入境高雄小港機場後失聯，經相關機關協尋在4月24日尋獲，隨即送收容處所收容。圖為小港機場。圖／取自高雄國際機場粉專

2名印尼移工入境高雄小港機場後失聯，屏東縣衛生局各裁罰100萬元，分別移送法務部行政執行署屏東分署執行。屏東分署表示，如果查不到可供執行財產，將研議將2人遣送回國。

衛生局4月30日移送1名移工至法務部行政執行署屏東分署執行，成為屏東首件外籍移工因違反防疫規定被移送行政執行案，今天再移送另名移工。

2名印尼移工3月18日自高雄小港機場入境後即失聯，未依新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）防疫規定進行14天居家檢疫，經相關機關協尋在4月24日尋獲，隨即送收容處所收容。

衛生局開單限7日內繳納罰鍰，但2名外籍移工逾期未繳，依傳染病防治法嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條規定處10萬至100萬元罰鍰。對於裁罰基準部分，衛生局說明，擅離住家（或指定地點）者，依擅離時間加重裁處，超過72小時，依罰鍰最高額裁處。

屏東分署表示，衛生局4月30日移送1名移工至法務部行政執行署屏東分署執行，成為屏東首件外籍移工因違反防疫規定被移送行政執行案，今天再移送另名移工。目前查不到2人任何在台財產，將持續積極追查財產狀況，如發現有可供執行財產，將強力執行；若查不到可供執行的財產，再研議是否限制出境，或由移民署將2人遣送回國。

衛生局 移工 新冠肺炎 小港機場

延伸閱讀

新加坡新冠肺炎新增768例 累計破2.1萬例

強制入境者住防疫旅館？侯友宜：開放要有步驟、順序

手指缺陷不自卑考上醫學系 黃胤兟立志防疫前線

助移工學中文 One-Forty募資送書給移工

相關新聞

屏2外籍移工違反防疫罰百萬 有可能被遣送回國

2名印尼移工入境高雄小港機場後失聯，屏東縣衛生局各裁罰100萬元，分別移送法務部行政執行署屏東分署執行。屏東分署表示，如...

落漆！男持槍上車行嗆聲 反遭眾人合力奪槍打跑

新北市25歲陳姓男子今年初將原價198萬元的跑車抵押給車行，貸款20萬元，因逾期還不出錢，今天涉嫌夥同一名男子持改造手槍...

不滿被爆欠債下跪 澎恰恰按鈴提告周刊

藝人澎恰恰向刑事局報案稱，透過朋友介紹借貸1000萬元，去年底匯款180萬元保證金，對方未依約給錢。鏡週刊報導，澎積欠新北市三重角頭500萬元，遭押人討債，下跪求饒。澎恰恰認為內容不實，上午在律師陪同下，赴台北地檢署按鈴申告妨害名譽。

「大麻可殺死新冠病毒」 謝和弦涉散布假訊息罪加一條

藝人謝和弦爭議不斷，持有大麻被逮、與混血妻Keanna鬧離婚、交女友，去年底因不滿媒體報導，兩度跑到中國時報大樓外噴漆，...

影／大林郵局搶案 驚心動魄1分多鐘過程曝光

嘉義縣大林鎮中山路郵局搶案，民雄警分局在案發短短17小時，近中午在大林街上，逮捕45歲搶嫌黃姓男子，黃嫌供稱，簽朋友債務...

開車載牛奶落網 大林郵局搶案嫌犯：我獨自犯案很後悔

嘉義縣大林鎮中山路郵局搶案，民雄警分局在案發短短17小時，近中午在大林街上，逮捕40多歲搶嫌黃姓男子，黃男供稱，欠朋友債...

持刀威脅量體溫員工搶大林郵局9萬 警方逮捕搶匪

嘉義縣大林鎮中山路郵局昨天下午搶案，民雄警分局在案發不到24小時，接近中午在大林街上，逮捕40多歲中年男歹徒，嫌犯供稱，...

印尼看護載阿媽路上被搶嚇破膽 警6小時逮涉案泰籍移工

1名印尼籍看護昨天上午11點多慌張向台南新營分局中山路派出所報案，指她上午9點多騎電動輔助車戴著照顧的阿媽在台南市新營區...

被三重角頭討債500萬？澎恰恰控告《鏡週刊》報導不實

藝人澎恰恰向刑事局報案稱透過朋友介紹欲借貸1000萬元，去年底匯款180萬元保證金，對方卻未依約給錢。《鏡週刊》報導，澎...

惡質詐騙集團虛設公司下訂單 14家機械公司損失千萬

惡質詐騙集團虛設公司向14家機械公司大量下單訂購風冷式冰水機、香菇乾燥設備、12P HU加濕機等各種材料貨品，再開出空頭...

男子報警稱行車糾紛聽到不明聲音 警方一追查出2支槍

一名男子上周向台南白河警分局報案，指在晚上10點多與另一車在台一省道發生行車糾紛，對方開車在後方追逐時曾聽到不明聲響，因...

歹徒拿刀1分多鐘搶郵局9萬元 議員質疑：太輕易得手逃脫

嘉義縣大林鎮中山路郵局昨天發生搶案，拿水果刀歹徒挾持量體溫的女志工，郵局經理丟9萬元，歹徒輕易得手逃逸，行搶過程短短1分...

熱門新聞

人夫偷吃後暴斃死床上 正宮見狀竟安慰小三「別難過」

台鐵岡山橋頭間撞爛闖平交道車輛 乘客還原驚險瞬間

貨車與化學槽車相撞冒大火中 西濱快速道路189全線封閉

影／嘉義市大樓火災疏散50人 屋主房內堆滿垃圾

恐怖SPA池！男童手臂遭排水孔吸住 掙脫不了溺水腦缺氧

中學師笑學生「勃雞」、桌子搬馬桶上罰寫 家長要求解聘

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。