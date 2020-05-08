嘉義大林郵局搶案嫌犯被捕 曾任國小家長會長
嘉義縣昨天發生郵局搶案，歹徒持刀搶走新台幣9萬餘元，警方經19小時循線逮捕黃姓嫌犯。黃嫌曾任某國小的家長會長及宮廟委員，平日擔任某牛乳公司的生乳送貨員，有公共危險前科。
黃嫌向警方供稱他是欠朋友錢沒辦法還，才鋌而走險，無意傷人。警方已進一步追查贓款流向。
黃嫌昨下午4時許，拿菜刀挾持大林中山郵局門口量測額溫的女臨時工，搶走郵局9萬多元鈔票後，隨即逃逸，今天上午11時許警方在大林逮捕嫌犯。
警方調查，45歲的黃嫌是預謀犯罪，犯案時戴手套，頭戴安全帽、頭套、口罩，而且規劃逃跑路線，犯案後經過菜園沿台鐵鐵路逃跑，還閃躲路邊的監視器。
警方表示，黃嫌偵訊時相當配合，承認是他一人所為，無意傷人，頗有悔意。他供稱，是欠朋友錢，才鋌而走險，搶到的錢已拿去還朋友。警方目前已進一步追查贓款的流向。
警方表示，昨天觀看監視器畫面及訪談目擊者，已掌握嫌犯身分，今天上午趁他出門要上班時，將他逮捕。
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