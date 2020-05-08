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「大麻可殺死新冠病毒」 謝和弦涉散布假訊息罪加一條

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
謝和弦。圖／擷自臉書
謝和弦。圖／擷自臉書

藝人謝和弦爭議不斷，持有大麻被逮、與混血妻Keanna鬧離婚、交女友，去年底因不滿媒體報導，兩度跑到中國時報大樓外噴漆，被提告妨害名譽罪。台北地檢署認為謝和弦潑漆事證明確，今年5月初依法將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑；又因在網路散布「大麻可殺死武漢肺炎病毒」不實訊息，新北地檢者今依違反傳染病防治法將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

起訴指出，因持有及吸食大麻惹出風波的藝人謝和弦，今年2月6日利用智慧型手機，透過手機通訊IG軟體，接收來自友人傳送的「大麻可殺死武漢肺炎病毒」的不實訊息。

當時人在新北市板橋區市立殯儀館的謝和弦，未經查證就直接轉發至網路IG的個人公開頁面上，為調查局航業調查處高雄查站上網搜索時發現後，依法追查並移送新北地檢署偵辦。

新北檢方認為，新冠肺炎已在全球造成嚴重傷亡，衛福部已於今年1月公告在行政院公報上，訂為第五類法定傳染病，民眾對新冠肺炎疫情的相關訊息都十分重視，謝和弦未經查證就轉傳散布不實訊息，今天依違反傳染病防治法將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

新冠肺炎 大麻 謝和弦 假消息

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