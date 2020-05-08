聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東第15海巡隊 100噸巡防艇正式加入
台船承造海巡署15艘100噸巡防艇，其中一艘編號「PP-10068」巡防艇今天正式由海巡署台東分署第15海巡隊接收啟用，未來，全面提升海巡隊執勤能量，打擊海上不法及保障漁民海上作業權益與安全。
海巡署台東分署指出，PP-10068艇採用優德國MTU高速主機，最高速可達30節，續航力更達1200浬以上，且藉由提升主機性能及機艙配置，並增加船舶總重，以提高航行穩度與適航性，可全面執行台東24海浬以內的海域任務。
第15海巡隊隊長曾俊瑜表示，PP-10068加入後，隊上將有100噸級艦艇2艘、35噸級2艘及20噸級4艘，另1000噸級的台東艦，因吃水深，台東縣有港區無法停靠，因此配置在花蓮港內，負責24海浬以外的巡邏、查緝和護衛任務。
他說，100噸級的巡防艇，最高速可達30節，相當於時速60公里，在海上航行相當快速，能有效在短時間到達目的地執行任務，未來還會陸續有新的艦艇撥交到台東，讓台東海域更為安全有保障。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言