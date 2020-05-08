台東第15海巡隊 100噸巡防艇正式加入

台船承造海巡署15艘100噸巡防艇，其中一艘編號「PP-10068」巡防艇今天正式由海巡署台東分署第15海巡隊接收啟用，未來，全面提升海巡隊執勤能量，打擊海上不法及保障漁民海上作業權益與安全。

海巡署台東分署指出，PP-10068艇採用優德國MTU高速主機，最高速可達30節，續航力更達1200浬以上，且藉由提升主機性能及機艙配置，並增加船舶總重，以提高航行穩度與適航性，可全面執行台東24海浬以內的海域任務。

第15海巡隊隊長曾俊瑜表示，PP-10068加入後，隊上將有100噸級艦艇2艘、35噸級2艘及20噸級4艘，另1000噸級的台東艦，因吃水深，台東縣有港區無法停靠，因此配置在花蓮港內，負責24海浬以外的巡邏、查緝和護衛任務。