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開車載牛奶落網 大林郵局搶案嫌犯：我獨自犯案很後悔

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣大林鎮中山路郵局搶案，民雄警分局在案發短短17小時，近中午在大林街上，逮捕40多歲搶嫌黃姓男子。記者魯永明／攝影
嘉義縣大林鎮中山路郵局搶案，民雄警分局在案發短短17小時，近中午在大林街上，逮捕40多歲搶嫌黃姓男子。記者魯永明／攝影

嘉義縣大林鎮中山路郵局搶案，民雄警分局在案發短短17小時，近中午在大林街上，逮捕40多歲搶嫌黃姓男子，黃男供稱，欠朋友債務，將搶來的9萬多元償債，「犯搶案我很後悔」。

黃男在一家牛奶公司上班，近中午開車載牛奶外出，被埋伏警方逮捕，黃男坦承犯行，供稱是欠朋友債務，為償債到中山路郵局搶錢，但他不肯供出積欠金額，警方調查，初步清查，黃男欠朋友11萬元，已將搶來的9萬多元償債。

警方懷疑其供詞，調查是否欠地下錢莊或賭債，黃男搶錢後，用跑的沿鐵道逃逸，警方之所以能迅速逮捕，漏夜過濾上百支監視器，鎖定黃嫌順利逮捕，查出犯案工具是家中菜刀，警方從黃男住家查扣犯案工具安全帽及衣物等證物。

黃男被逮時對警方迅速逮人，感到訝異；警方說，黃男昨天下午4點多，前往大林鎮中山路郵局，持水果刀脅持在郵局門口量體溫的48歲林姓女員工，並到櫃檯大喊「搶劫！把錢拿出來！」。

郵局謝姓經理擔心傷及員工，隨手拿出一疊鈔票，歹徒得手9萬元跑出郵局，往大林火車站方向逃逸，目擊民眾還以為他在運動，不知道竟是郵局搶匪，警方沿途調閱監視器畫面追捕。

現場目擊者說，男子身高約170公分，身型壯碩，頭戴半罩式白色安全帽及黑色口罩，身著黑色長袖，火車站附近民眾表示，以為歹徒是在運動，沒特別注意他是否持刀及鈔票。

嘉義縣大林鎮中山路郵局搶案，民雄警分局在案發短短17小時，近中午在大林街上，逮捕40多歲搶嫌黃姓男子。記者魯永明／攝影
嘉義縣大林鎮中山路郵局搶案，民雄警分局在案發短短17小時，近中午在大林街上，逮捕40多歲搶嫌黃姓男子。記者魯永明／攝影
嘉義縣大林鎮中山路郵局搶案，民雄警分局在案發短短17小時，近中午在大林街上，逮捕40多歲搶嫌黃姓男子，查扣犯案工具。記者魯永明／攝影
嘉義縣大林鎮中山路郵局搶案，民雄警分局在案發短短17小時，近中午在大林街上，逮捕40多歲搶嫌黃姓男子，查扣犯案工具。記者魯永明／攝影

郵局 債務 搶劫

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