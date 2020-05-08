印尼看護載阿媽路上被搶嚇破膽 警6小時逮涉案泰籍移工

1名印尼籍看護昨天上午11點多慌張向台南新營分局中山路派出所報案，指她上午9點多騎電動輔助車戴著照顧的阿媽在台南市新營區新進路上後，被1名騎機車的男子搶走波包，新營警分局立即動員查緝，下午5點多在白河區逮捕泰籍男移工（28歲）他坦承缺錢花用動手行搶，全案今天依竊盜及搶奪等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

據了解，威姓泰籍男移工今年1月入境，在新營工業區某公司上班，昨天早上7時許騎腳踏車離開公司，路上再換騎乘電動車（續追來源）至學甲區一處民宅前，前停放的機車未拔鑰匙，將電動車停放後，換騎機車回到新營區隨機尋找犯案對象，企圖混淆警方追查。

威姓泰籍移工在新進路上看到騎乘電動輔助四輪車的印尼籍看護和阿媽，涉嫌下手行搶放在置物籃的皮包，內有現金1仟多元和證件，印尼看護飽受驚嚇用不流利的中文報案，警方通知通譯翻譯後，根據報案陳述，發動攔截圍捕並組成專案小組展開調查。

從監視器中只能看出涉案者是男性但從穿著看不出是否是外籍人士，在積極追查下終於掌握嫌犯行蹤，下午5點多在白河區趁嫌犯四處遊晃，順利追捕到案，搶得現金部分已買食物及飲料花用。據指出，威姓泰籍移工昨天上班日無故離開工廠，因無心工作又缺錢花用，到案後也表達想要回到泰國，警方將全案依法移送偵辦。