快訊

鋼鐵大臣陳時中今晚開球？衛福部行程保密到家

貨車與化學槽車相撞冒大火中 西濱快速道路189全線封閉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被三重角頭討債500萬？澎恰恰控告《鏡週刊》報導不實

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
彭恰恰認為《鏡週刊》報導內容不實，今上午在律師陪同下赴台北地檢署按鈴申告妨害名譽。記者賴佩璇／攝影
彭恰恰認為《鏡週刊》報導內容不實，今上午在律師陪同下赴台北地檢署按鈴申告妨害名譽。記者賴佩璇／攝影

藝人澎恰恰向刑事局報案稱透過朋友介紹欲借貸1000萬元，去年底匯款180萬元保證金，對方卻未依約給錢。《鏡週刊》報導，澎積欠新北市三重角頭500萬元，遭押人討債，還下跪哭求饒。彭恰恰認為內容不實，今上午在律師陪同下赴台北地檢署按鈴申告妨害名譽。

澎恰恰去年遭爆料曾借高利貸欠下上億元債務，日前又傳出他被地下錢莊逼債意圖輕生。澎恰恰出面澄清「是沒新聞了嗎？真的烏龍一場。」他在4月17日赴刑事局提告，並稱是被詐騙180萬元。

《鏡週刊》日前報導，澎恰恰近年來積極拍國片，票房卻不如預期而負債累累，他被騙180萬元，有知情人士爆料是地下錢莊的「利息」，指錢莊最高是10分利，澎恰恰的180萬利息，等於借了18分利，堪稱「吸血鬼等級」。

《鏡週刊》內容提及，澎恰恰曾找三重角頭借錢，最後因還不出5百萬，被對方押走，他還當場下跪痛哭求饒。澎恰恰受訪說，「一派胡言！」自己就是針對這篇提告加重誹謗罪，並向爆料人喊話：「不要躲在暗處亂講話！」

澎恰恰承認因拍電影虧損慘重，但個人沒有財務困擾。他透後，之後還有拍片計畫，不實報導已影響投資人的投資意願。這方面的損失，會再與律師精算後，另提起民事訴訟。

他表示，做文化事業的哪個不虧錢？要搞到補助都很難，必須尋求很多投資機會，敢拍片就要承擔風險，敢借錢就要還，他到底有欠誰錢，請出來告訴他，現在如果有欠錢的話，還能自由進出？最後，澎搭上計程車離去。

地下錢莊 澎恰恰

延伸閱讀

遭爆深陷上億錢坑 澎恰恰氣炸提告

澎恰恰陷債務危機 NONO「有偷問過舜哥」

借到沒辦法借！澎恰恰遭詐騙180萬內幕曝光

為何遭詐騙180萬 澎恰恰親自解答了

相關新聞

持刀威脅量體溫員工搶大林郵局9萬 警方逮捕搶匪

嘉義縣大林鎮中山路郵局昨天下午搶案，民雄警分局在案發不到24小時，接近中午在大林街上，逮捕40多歲中年男歹徒，嫌犯供稱，...

被三重角頭討債500萬？澎恰恰控告《鏡週刊》報導不實

藝人澎恰恰向刑事局報案稱透過朋友介紹欲借貸1000萬元，去年底匯款180萬元保證金，對方卻未依約給錢。《鏡週刊》報導，澎...

歹徒拿刀1分多鐘搶郵局9萬元 議員質疑：太輕易得手逃脫

嘉義縣大林鎮中山路郵局昨天發生搶案，拿水果刀歹徒挾持量體溫的女志工，郵局經理丟9萬元，歹徒輕易得手逃逸，行搶過程短短1分...

印尼看護載阿媽路上被搶嚇破膽 警6小時逮涉案泰籍移工

1名印尼籍看護昨天上午11點多慌張向台南新營分局中山路派出所報案，指她上午9點多騎電動輔助車戴著照顧的阿媽在台南市新營區...

惡質詐騙集團虛設公司下訂單 14家機械公司損失千萬

惡質詐騙集團虛設公司向14家機械公司大量下單訂購風冷式冰水機、香菇乾燥設備、12P HU加濕機等各種材料貨品，再開出空頭...

男子報警稱行車糾紛聽到不明聲音 警方一追查出2支槍

一名男子上周向台南白河警分局報案，指在晚上10點多與另一車在台一省道發生行車糾紛，對方開車在後方追逐時曾聽到不明聲響，因...

率眾霸凌好友前女友 國中生反遭砍殺

一名十六歲國中少年為替好友出氣，率眾霸凌好友前女友，逼她交互蹲跳上百下，導致仍就讀國中的少女橫紋肌溶解險些送命；少女母親昨天凌晨約少年理論，一名男子持刀竄出砍殺少年，造成他臀部皮開肉綻送醫幸無大礙。少女母親堅稱不認識行凶男子，警方追查中。霸凌少女的八名少年都被警方帶回。

大林郵局搶案 初估損失約9萬元

嘉義縣大林鎮郵局驚傳搶案，一名男子戴半罩式白色安全帽及黑色口罩，下午4時許持刀挾持郵局門口量體溫的女志工，郵局行員擔心志...

許玉秀指檢察官「社會惡勢力」 蔡碧仲酸這非法學教室

司法院、行政院力推「國民參與刑事審判」制度，但民間團體爭取陪審制與參審制併試行，立法院司法及法制委員會召委李貴敏今安排公...

國銀居家辦公被詐騙 郵件只差1字母就被騙數十萬美元

防疫居家上班稍不慎恐成詐騙破口，今再傳出有本國銀行的海外分行，因防疫居家辦公，被駭客假冒是銀行往來客戶，以電子郵件指示轉...

大林郵局發生搶案 歹徒拿刀挾持志工

嘉義縣大林鎮大林郵局下午4點多發生搶案，有名歹徒持刀，挾持郵局門口量測體溫的女志工，郵局行員見狀，擔心志工受傷，丟一筆錢...

聯發科旗下晨星併購曜鵬 爆內線交易

聯發科旗下晨星併購曜鵬爆內線交易。台北地檢署查出，曜鵬的法人代表、翔發投資負責人許朝嘉，涉嫌在晨星併購曜鵬重大消息公布前...

熱門新聞

國中生霸凌少女害命危狠遭報復 被狂砍近10刀送醫急救

人夫偷吃後暴斃死床上 正宮見狀竟安慰小三「別難過」

台鐵岡山橋頭間撞爛闖平交道車輛 乘客還原驚險瞬間

錢櫃KTV大火輪值指揮官不是他 懲處最高層級卻是他

印尼看護棄失智老人落跑 高調PO網炫耀落網

影／嘉義市大樓火災疏散50人 屋主房內堆滿垃圾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。