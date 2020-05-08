被三重角頭討債500萬？澎恰恰控告《鏡週刊》報導不實

藝人澎恰恰向刑事局報案稱透過朋友介紹欲借貸1000萬元，去年底匯款180萬元保證金，對方卻未依約給錢。《鏡週刊》報導，澎積欠新北市三重角頭500萬元，遭押人討債，還下跪哭求饒。彭恰恰認為內容不實，今上午在律師陪同下赴台北地檢署按鈴申告妨害名譽。

澎恰恰去年遭爆料曾借高利貸欠下上億元債務，日前又傳出他被地下錢莊逼債意圖輕生。澎恰恰出面澄清「是沒新聞了嗎？真的烏龍一場。」他在4月17日赴刑事局提告，並稱是被詐騙180萬元。

《鏡週刊》日前報導，澎恰恰近年來積極拍國片，票房卻不如預期而負債累累，他被騙180萬元，有知情人士爆料是地下錢莊的「利息」，指錢莊最高是10分利，澎恰恰的180萬利息，等於借了18分利，堪稱「吸血鬼等級」。

《鏡週刊》內容提及，澎恰恰曾找三重角頭借錢，最後因還不出5百萬，被對方押走，他還當場下跪痛哭求饒。澎恰恰受訪說，「一派胡言！」自己就是針對這篇提告加重誹謗罪，並向爆料人喊話：「不要躲在暗處亂講話！」

澎恰恰承認因拍電影虧損慘重，但個人沒有財務困擾。他透後，之後還有拍片計畫，不實報導已影響投資人的投資意願。這方面的損失，會再與律師精算後，另提起民事訴訟。

他表示，做文化事業的哪個不虧錢？要搞到補助都很難，必須尋求很多投資機會，敢拍片就要承擔風險，敢借錢就要還，他到底有欠誰錢，請出來告訴他，現在如果有欠錢的話，還能自由進出？最後，澎搭上計程車離去。