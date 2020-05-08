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男子報警稱行車糾紛聽到不明聲音 警方一追查出2支槍

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
大台南警察之友會理事長林玉柱（右五）和台南市警局長周幼偉（左四）到白河分局慰勉辦案人員。圖／白河警方提供
大台南警察之友會理事長林玉柱（右五）和台南市警局長周幼偉（左四）到白河分局慰勉辦案人員。圖／白河警方提供

一名男子上周向台南白河警分局報案，指在晚上10點多與另一車在台一省道發生行車糾紛，對方開車在後方追逐時曾聽到不明聲響，因天色昏暗看不清楚但心有餘悸趕警向警方報案。

台南白河警分局偵查隊獲報後，調閱監視器全力追查，本月4日循線在新營區查獲涉案車輛及車主馮姓男子（22歲）涉有重嫌，在辦案人員勸說下，馮男坦承並自車內起出改造手槍2枝、子彈11顆，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送台南地檢署偵辦，並持續追查槍彈來源。

大台南警察之友會理事長林玉柱及理事謝添寶昨天前往白河分局頒發破獲持有改造手槍及子彈案獎勵金，為警察同仁加油打氣、慰勉其辛苦，也向拚命辦案的第一線警察同仁致敬。

台南市警局長周幼偉也肯定員警查獲案件的積極態度表達肯定，表示防疫期間警察對治安維護不會有任何鬆懈，打毒、打詐、檢肅非法槍彈也會全力以赴。

警察 白河 槍枝

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