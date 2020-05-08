快訊

羅志祥傳今晚21:45分 自上海返台過母親節

后豐大橋女老師命案再翻盤 男友無罪遭最高院撤銷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歹徒拿刀1分多鐘搶郵局9萬元 議員質疑：太輕易得手逃脫

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導
嘉義縣大林鎮中山路郵局昨天發生搶案，拿水果刀歹徒挾持量體溫的女志工，郵局經理丟9萬元，歹徒輕易得手逃逸，警方到場鑑識採證。圖／聯合報資料照片
嘉義縣大林鎮中山路郵局昨天發生搶案，拿水果刀歹徒挾持量體溫的女志工，郵局經理丟9萬元，歹徒輕易得手逃逸，警方到場鑑識採證。圖／聯合報資料照片

嘉義縣大林鎮中山路郵局昨天發生搶案，拿水果刀歹徒挾持量體溫的女志工，郵局經理丟9萬元，歹徒輕易得手逃逸，行搶過程短短1分多鐘；議員吳思蓉說，大林治安單純，發生首件郵局搶案，民眾納悶，歹徒不是拿槍，只拿一把水果刀，為何能輕易得手脫逃？希望警方查清楚。

嘉義郵局營業科李姓科長上午到大林郵局，調查被搶情形，他說，郵局定期做防搶演練，針對歹徒拿刀、拿槍處置，郵局經理說明丟錢是因情況危急，為保護女志工安全，經理有按照防搶演練ＳＯＰ執行，丟錢是為保護志工生命安全。

吳思蓉說，大林治安單純，發生搶案，民眾討論度最高、好奇的是，歹徒戴安全帽，不是拿槍，只拿一把水果刀，為何能輕易挾持女志工，郵局經理為何那麼快速丟錢，讓歹徒在短短1分多鐘，得手9萬元脫逃？她認為，防疫期間到金融機構戴口罩，但要規定脫下安全帽，以免讓歹有機可乘。

刑大與民雄警察局組專案小組，調閱郵局及歹徒逃跑沿途路口監視器，全力追捕，初步調查，歹徒拿刀獨自犯案，歹徒身高約170公分，身型壯碩，頭戴半罩式白色安全帽及黑色口罩，身著黑色長袖，呼籲民眾提供線索。

歹徒昨天下午4點多到大林中山路郵局，持水果刀脅持在門口量體溫的48歲林姓女員工，並到櫃檯大喊「搶劫！把錢拿出來！」郵局謝姓經理擔心傷及員工，隨手拿出一疊鈔票，歹徒得手9萬元跑出郵局，往大林火車站方向逃逸，目擊民眾還以為他在運動，不知道是搶匪。

嘉義縣大林鎮中山路郵局昨天發生搶案，拿水果刀歹徒挾持量體溫的女志工，郵局經理丟9萬元，歹徒輕易得手逃逸，行搶過程短短1分多鐘。記者魯永明／翻攝
嘉義縣大林鎮中山路郵局昨天發生搶案，拿水果刀歹徒挾持量體溫的女志工，郵局經理丟9萬元，歹徒輕易得手逃逸，行搶過程短短1分多鐘。記者魯永明／翻攝
嘉義縣大林鎮中山路郵局昨天發生搶案，拿水果刀歹徒挾持量體溫的女志工，郵局經理丟9萬元，歹徒輕易得手逃逸，警方拉封鎖線鑑識採證。圖／聯合報資料照片
嘉義縣大林鎮中山路郵局昨天發生搶案，拿水果刀歹徒挾持量體溫的女志工，郵局經理丟9萬元，歹徒輕易得手逃逸，警方拉封鎖線鑑識採證。圖／聯合報資料照片

郵局 嘉義 搶劫

延伸閱讀

影／嘉縣郵局搶匪跑往火車站逃逸 路人還以為他在運動

郵局女志工申請安心即時上工才4天 竟遇持刀搶劫

大林郵局搶案 初估損失約9萬元

大林郵局發生搶案 歹徒拿刀挾持志工

相關新聞

歹徒拿刀1分多鐘搶郵局9萬元 議員質疑：太輕易得手逃脫

嘉義縣大林鎮中山路郵局昨天發生搶案，拿水果刀歹徒挾持量體溫的女志工，郵局經理丟9萬元，歹徒輕易得手逃逸，行搶過程短短1分...

惡質詐騙集團虛設公司下訂單 14家機械公司損失千萬

惡質詐騙集團虛設公司向14家機械公司大量下單訂購風冷式冰水機、香菇乾燥設備、12P HU加濕機等各種材料貨品，再開出空頭...

男子報警稱行車糾紛聽到不明聲音 警方一追查出2支槍

一名男子上周向台南白河警分局報案，指在晚上10點多與另一車在台一省道發生行車糾紛，對方開車在後方追逐時曾聽到不明聲響，因...

率眾霸凌好友前女友 國中生反遭砍殺

一名十六歲國中少年為替好友出氣，率眾霸凌好友前女友，逼她交互蹲跳上百下，導致仍就讀國中的少女橫紋肌溶解險些送命；少女母親昨天凌晨約少年理論，一名男子持刀竄出砍殺少年，造成他臀部皮開肉綻送醫幸無大礙。少女母親堅稱不認識行凶男子，警方追查中。霸凌少女的八名少年都被警方帶回。

大林郵局搶案 初估損失約9萬元

嘉義縣大林鎮郵局驚傳搶案，一名男子戴半罩式白色安全帽及黑色口罩，下午4時許持刀挾持郵局門口量體溫的女志工，郵局行員擔心志...

許玉秀指檢察官「社會惡勢力」 蔡碧仲酸這非法學教室

司法院、行政院力推「國民參與刑事審判」制度，但民間團體爭取陪審制與參審制併試行，立法院司法及法制委員會召委李貴敏今安排公...

國銀居家辦公被詐騙 郵件只差1字母就被騙數十萬美元

防疫居家上班稍不慎恐成詐騙破口，今再傳出有本國銀行的海外分行，因防疫居家辦公，被駭客假冒是銀行往來客戶，以電子郵件指示轉...

大林郵局發生搶案 歹徒拿刀挾持志工

嘉義縣大林鎮大林郵局下午4點多發生搶案，有名歹徒持刀，挾持郵局門口量測體溫的女志工，郵局行員見狀，擔心志工受傷，丟一筆錢...

聯發科旗下晨星併購曜鵬 爆內線交易

聯發科旗下晨星併購曜鵬爆內線交易。台北地檢署查出，曜鵬的法人代表、翔發投資負責人許朝嘉，涉嫌在晨星併購曜鵬重大消息公布前...

4歲童溺水一週後猝死 戴泳圈不一定安全

去年八月新北市幼兒園發生一起四歲女童溺水意外，當時莊姓老師和劉姓助教原本帶著15名幼童在園內游泳池戲水，但莊師中途離開現場更衣，變成劉姓助教一人得照看所有人。劉姓助教起先也和女童玩水，後來因為聽見其他學童喊救命，暫時抽身查看情況，未料返回時，女童已趴在水面。

影／中市摩鐵凌晨殺傷喋血 酒後被踹下床所引發

台中市民葉姓、吳姓男子與3名女子，今晨到夜店喝酒狂歡後，投宿北區一家摩鐵，吳疑因葉對他的女友口氣不好，用腳將葉踹下床，引...

錢櫃惡火懲處名單下午公布 最高層級只至消防局副局長

錢櫃大火案，北市府今天懲處名單下午出爐，據了解，懲處最高層級只到北市消防局副局長畢幼明，其餘都為承辦人員。

熱門新聞

國中生霸凌少女害命危狠遭報復 被狂砍近10刀送醫急救

人夫偷吃後暴斃死床上 正宮見狀竟安慰小三「別難過」

台鐵岡山橋頭間撞爛闖平交道車輛 乘客還原驚險瞬間

錢櫃KTV大火輪值指揮官不是他 懲處最高層級卻是他

印尼看護棄失智老人落跑 高調PO網炫耀落網

影／嘉義市大樓火災疏散50人 屋主房內堆滿垃圾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。