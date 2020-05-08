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歹徒拿刀1分多鐘搶郵局9萬元 議員質疑：太輕易得手逃脫
嘉義縣大林鎮中山路郵局昨天發生搶案，拿水果刀歹徒挾持量體溫的女志工，郵局經理丟9萬元，歹徒輕易得手逃逸，行搶過程短短1分多鐘；議員吳思蓉說，大林治安單純，發生首件郵局搶案，民眾納悶，歹徒不是拿槍，只拿一把水果刀，為何能輕易得手脫逃？希望警方查清楚。
嘉義郵局營業科李姓科長上午到大林郵局，調查被搶情形，他說，郵局定期做防搶演練，針對歹徒拿刀、拿槍處置，郵局經理說明丟錢是因情況危急，為保護女志工安全，經理有按照防搶演練ＳＯＰ執行，丟錢是為保護志工生命安全。
吳思蓉說，大林治安單純，發生搶案，民眾討論度最高、好奇的是，歹徒戴安全帽，不是拿槍，只拿一把水果刀，為何能輕易挾持女志工，郵局經理為何那麼快速丟錢，讓歹徒在短短1分多鐘，得手9萬元脫逃？她認為，防疫期間到金融機構戴口罩，但要規定脫下安全帽，以免讓歹有機可乘。
刑大與民雄警察局組專案小組，調閱郵局及歹徒逃跑沿途路口監視器，全力追捕，初步調查，歹徒拿刀獨自犯案，歹徒身高約170公分，身型壯碩，頭戴半罩式白色安全帽及黑色口罩，身著黑色長袖，呼籲民眾提供線索。
歹徒昨天下午4點多到大林中山路郵局，持水果刀脅持在門口量體溫的48歲林姓女員工，並到櫃檯大喊「搶劫！把錢拿出來！」郵局謝姓經理擔心傷及員工，隨手拿出一疊鈔票，歹徒得手9萬元跑出郵局，往大林火車站方向逃逸，目擊民眾還以為他在運動，不知道是搶匪。
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