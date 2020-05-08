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率眾霸凌好友前女友 國中生反遭砍殺

聯合報 / 記者巫鴻瑋吳亮賢／新北報導
霸凌少女導致少女橫紋肌溶解差點送命的少年等人，都是國中同學，年僅15、16歲。 記者巫鴻瑋／翻攝
霸凌少女導致少女橫紋肌溶解差點送命的少年等人，都是國中同學，年僅15、16歲。 記者巫鴻瑋／翻攝

一名十六歲國中少年為替好朋友出氣，率眾霸凌好友前女友，逼她交互蹲跳上百下，導致仍就讀國中的少女橫紋肌溶解險些送命；少女母親昨天凌晨約少年理論，一名男子持刀竄出砍殺少年，造成他臀部皮開肉綻送醫幸無大礙。少女母親堅稱不認識行凶男子，警方追查中。霸凌少女的八名少年都被警方帶回。

據了解，少女與昨天遭刺少年的好友曾是男女朋友，兩人日前分手，男方要少女歸還贈送手機遭拒，向好友抱怨，少年見兄弟難過，本月一日晚間，找八名同樣年僅十五、六歲朋友，以少女前男友名義約少女到三重永福公園談判，少女到場就被團團包圍；逼她歸還手機，或以現金償還，少女因拿不出錢，被要求以交互蹲跳折抵。

少女跳了上百下，最後體力不支求饒，少女返家後出現發燒、排黑尿，甚至無法站立行走，三天後被家人送醫急救，檢查出現橫紋肌溶解，險些喪命。

少女母親（卅五歲）得知後昨凌晨約少年談判，雙方見面還沒說幾句話，一名男子突衝出持刀從背後砍殺少年，造成他臀部嚴重刀傷，緊急送醫，行凶男子逃逸。

霸凌 發燒

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