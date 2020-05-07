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快抬頭看！今年最後一顆「超級月亮」今晚現身

新二代美少女獻藝慶母親節 願望成為文化大使

聯合報 / 記者廖炳棋/台北即時報導
就讀台北大學財政學系四年級的孫芳怡，日前以交換生的方式，申請到母國印尼雅加達的比娜大學研習，表現亮眼。圖／移民署提供
就讀台北大學財政學系四年級的孫芳怡，日前以交換生的方式，申請到母國印尼雅加達的比娜大學研習，表現亮眼。圖／移民署提供

移民署將在明天舉行「母親節暨慈濟捐贈防疫物資」活動，其中開場舞是改編自時下最熱門的「洗手舞」，今天移民署北市服務站1樓大廳預演排練時，引來許多洽公民眾掌聲，原來表演的是6名活潑可愛的新二代，透過表演來教大家正確洗手的動作及防疫概念。

其中一名新二代，母親來自印尼、父親是印尼台商的新二代孫芳怡，今年才22歲，舉手投足卻有明星架勢，她曾擔任熱音社、吉他社重要演出成員及學生會公關。

孫芳怡練習的樣子引起眾人注意，她認為身為新住民新二代學習力強、能力多元，讓她可以快速進入狀況，掌握舞蹈精髓。

孫芳怡說，「小時候就像一部翻譯機」，她自小就得適應環境，首先必須幫母親印尼話翻譯成中文給父親聽，然後又得將父親的中文翻譯成印尼話給母親聽，從不自覺這種生活有什麼不對，卻是無形中培養自己快速適應陌生環境的一種方式，由於精通印尼語、中文、台語以及英文，讓孫芳怡的多元文化經歷比一般人豐富，也更勇於冒險。

目前就讀國立台北大學財政學系四年級的孫芳怡，以交換生的方式，申請到母國印尼雅加達的比娜大學（Binus University）國際商務系研習，雖然因為疫情讓一學期的課程，縮短至42天便匆匆返台，但這段期間也交到世界各地的朋友。她並希望以自身多元文化的經歷，成為台灣與印尼的友善橋樑。

孫芳怡還有一個夢想，母親的家在遙遠的東爪哇島上的一個窮鄉，希望將來有能力作為文化親善大使，幫助鄉親脫貧，讓當地小孩讀書過好生活。

孫芳怡希望將來有能力作為文化親善大使，幫助家鄉脫貧，讓當地小孩讀書過好生活。圖/移民署提供
孫芳怡希望將來有能力作為文化親善大使，幫助家鄉脫貧，讓當地小孩讀書過好生活。圖/移民署提供

印尼 移民署 疫情

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