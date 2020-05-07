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台南凌晨槍響 嫌犯落網稱誤認仇人

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
劉姓男子涉嫌在台南市安平區安平路超商前開槍，今天下午落網。記者黃宣翰／翻攝
劉姓男子涉嫌在台南市安平區安平路超商前開槍，今天下午落網。記者黃宣翰／翻攝

今天清晨台南市安平區安平路426巷口超商前發生槍擊案，警方鎖定犯案車輛，調閱相關監視器後，今天下午2點在北區某汽車旅館埋伏並逮捕涉嫌開槍劉姓男子，起出作案用改造手槍及子彈。劉供稱是因誤認仇家才開槍示警，警詢後依槍砲、殺人未遂和毒品等罪嫌法辦。

市警四分局和台南市刑大偵四隊員警，經犯嫌同意搜索後，在劉（33歲）隨身物品內發現二級毒品安非他命，並帶同警方於北區某處路旁停放機車置物箱內取出改造槍枝2把（含作案槍枝）、子彈23顆、槍枝零組件一批，並找到作案白色轎車。據了解，劉曾在台南市鋼鐵工廠工作，他表示是誤認仇人、開槍示警，一人作案，和對方並不認識。

安平區安平路426巷口超商外，今天清晨零點多驚傳槍響，據了解，當時周及邱姓男子坐在超商外聊天，嫌犯駕駛一輛白色轎車，並停在超商外，不久即在車內朝兩人身旁開了一槍，隨即逃逸。警方獲報後，在附近水溝蓋上找到一個彈殼，調閱路口監視器以車追人偵辦。警方在案發後不到14小時，以車追人，迅速逮涉嫌開槍的劉姓男子到安。

台南市警四分局偵破安平槍擊案，起出2把改造手槍和子彈。記者黃宣翰／翻攝
台南市警四分局偵破安平槍擊案，起出2把改造手槍和子彈。記者黃宣翰／翻攝

超商 槍枝

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