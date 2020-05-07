台南凌晨槍響 嫌犯落網稱誤認仇人

今天清晨台南市安平區安平路426巷口超商前發生槍擊案，警方鎖定犯案車輛，調閱相關監視器後，今天下午2點在北區某汽車旅館埋伏並逮捕涉嫌開槍劉姓男子，起出作案用改造手槍及子彈。劉供稱是因誤認仇家才開槍示警，警詢後依槍砲、殺人未遂和毒品等罪嫌法辦。

市警四分局和台南市刑大偵四隊員警，經犯嫌同意搜索後，在劉（33歲）隨身物品內發現二級毒品安非他命，並帶同警方於北區某處路旁停放機車置物箱內取出改造槍枝2把（含作案槍枝）、子彈23顆、槍枝零組件一批，並找到作案白色轎車。據了解，劉曾在台南市鋼鐵工廠工作，他表示是誤認仇人、開槍示警，一人作案，和對方並不認識。