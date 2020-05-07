影／中市摩鐵凌晨殺傷喋血 酒後被踹下床所引發

台中市民葉姓、吳姓男子與3名女子，今晨到夜店喝酒狂歡後，投宿北區一家摩鐵，吳疑因葉對他的女友口氣不好，用腳將葉踹下床，引起葉強烈不滿，涉嫌持刀劃傷吳的腹部及手部，吳經送醫急救後已無生命危險，全案由台中市警二分局調查中。

台中市警二分局立人派出所員警，今天清晨6時接獲報案，指出轄內北平路一家摩鐵發生持刀傷人案，員警立即趕赴現場，查出是熟識多年的2男3女共5名友人，今天凌晨先到西屯區一間夜店飲酒狂歡，至凌晨4時再投宿這家摩鐵。

5人投宿摩鐵後，葉男（20歲）、吳男（27歲）因不勝酒力先後醉倒在床上，另外3名女子，其人2人在吃泡麵，另1女喝太多跑到廁所抱馬桶狂吐。

至凌晨5時30分，熟睡中葉男突被吳男踹下床。葉與吳發生嚴重口角，葉遂搭小黃到摩鐵附近五金行，買了水果刀後回摩鐵持續與吳男爭論，一時氣憤竟持刀 攻擊對方，造成吳男腹部刀傷，手部也因抵擋遭刀刃劃傷，一時血流如注，所幸送醫急救後沒有生命危險。