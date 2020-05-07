快訊

套泳圈難脫身、乾性溺水 成孩童戲水隱藏危機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／中市摩鐵凌晨殺傷喋血 酒後被踹下床所引發

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
台中市民葉男、吳男及3名女子，今天凌晨到夜店喝酒狂歡後，投宿北區一家摩鐵，吳疑因葉對他的女友口氣不好，用腳將葉踹下床，引起葉強烈不滿，涉嫌持刀劃傷吳的腹部及手部，吳經送醫急救後已無生命危險。圖／民眾提供
台中市民葉男、吳男及3名女子，今天凌晨到夜店喝酒狂歡後，投宿北區一家摩鐵，吳疑因葉對他的女友口氣不好，用腳將葉踹下床，引起葉強烈不滿，涉嫌持刀劃傷吳的腹部及手部，吳經送醫急救後已無生命危險。圖／民眾提供

台中市民葉姓、吳姓男子與3名女子，今晨到夜店喝酒狂歡後，投宿北區一家摩鐵，吳疑因葉對他的女友口氣不好，用腳將葉踹下床，引起葉強烈不滿，涉嫌持刀劃傷吳的腹部及手部，吳經送醫急救後已無生命危險，全案由台中市警二分局調查中。

台中市警二分局立人派出所員警，今天清晨6時接獲報案，指出轄內北平路一家摩鐵發生持刀傷人案，員警立即趕赴現場，查出是熟識多年的2男3女共5名友人，今天凌晨先到西屯區一間夜店飲酒狂歡，至凌晨4時再投宿這家摩鐵。

5人投宿摩鐵後，葉男（20歲）、吳男（27歲）因不勝酒力先後醉倒在床上，另外3名女子，其人2人在吃泡麵，另1女喝太多跑到廁所抱馬桶狂吐。

至凌晨5時30分，熟睡中葉男突被吳男踹下床。葉與吳發生嚴重口角，葉遂搭小黃到摩鐵附近五金行，買了水果刀後回摩鐵持續與吳男爭論，一時氣憤竟持刀 攻擊對方，造成吳男腹部刀傷，手部也因抵擋遭刀刃劃傷，一時血流如注，所幸送醫急救後沒有生命危險。

員警至摩鐵將葉及3女帶回立人派出所，初步查出吳不滿葉對其女友口氣不好，先在夜店內訓誡葉男，入住摩鐵後將醉睡葉男踹下床，引發摩鐵濺血案，全案由警方繼續釐清中。

台中市民葉男、吳男及3名女子，今天凌晨到夜店喝酒狂歡後，投宿北區一家摩鐵，吳疑因葉對他的女友口氣不好，用腳將葉踹下床，引起葉強烈不滿，涉嫌持刀劃傷吳的腹部及手部，吳經送醫急救後已無生命危險。圖／民眾提供
台中市民葉男、吳男及3名女子，今天凌晨到夜店喝酒狂歡後，投宿北區一家摩鐵，吳疑因葉對他的女友口氣不好，用腳將葉踹下床，引起葉強烈不滿，涉嫌持刀劃傷吳的腹部及手部，吳經送醫急救後已無生命危險。圖／民眾提供

摩鐵 台中市 夜店

延伸閱讀

替女揪團購還共赴摩鐵 2線2星警官遭拔主管

中市摩鐵凌晨警與詐團對峙！歹徒朝警開槍又縱火後落網

敦睦海軍下船找女友、奔摩鐵「0人感染」 網問：都戴口罩純聊天？

「我沒有接打砲」 傳播妹摩鐵陪酒聊天 慘遭印刷工硬上

相關新聞

錢櫃惡火懲處名單下午公布 最高層級只至消防局副局長

錢櫃大火案，北市府今天懲處名單下午出爐，據了解，懲處最高層級只到北市消防局副局長畢幼明，其餘都為承辦人員。

女碩士弒七旬母 被認定思覺失調一審判18年徒刑

台北市天母弒母案，44歲林姓女碩士生涉嫌徒手及持棍棒毆死七旬母親，當下竟不報警跑到精舍，返家後還到地下室倒垃圾，行兇數小時後才報案，卻向警方謊稱是2名男子帶母親回家就變這樣，士林地檢署依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴。士林地院委由台大精神鑑定及林明傑教授心理衡鑑

4歲童溺水一週後猝死 戴泳圈不一定安全

去年八月新北市幼兒園發生一起四歲女童溺水意外，當時莊姓老師和劉姓助教原本帶著15名幼童在園內游泳池戲水，但莊師中途離開現場更衣，變成劉姓助教一人得照看所有人。劉姓助教起先也和女童玩水，後來因為聽見其他學童喊救命，暫時抽身查看情況，未料返回時，女童已趴在水面。

影／中市摩鐵凌晨殺傷喋血 酒後被踹下床所引發

台中市民葉姓、吳姓男子與3名女子，今晨到夜店喝酒狂歡後，投宿北區一家摩鐵，吳疑因葉對他的女友口氣不好，用腳將葉踹下床，引...

律師分析 法官認林女涉案當下 不完全喪失辨識能力

鐵路警察李承翰處理補票糾紛，遭鄭姓男子持刀刺死，鄭嫌因患有思覺失調症一審無罪。天母弒母案，林姓女子同樣患有思覺失調症殺害母親，今天遭判18年有期徒刑。証毅法律事務所律師曾伯軒說，法官在判定這類案件，多以被告當下是否喪失行為辨識能力考量。

女碩士弒母 一審判18年

林姓女碩士生涉嫌徒手及持棍棒毆死七旬母親，行兇數小時才報案，向警方謊稱是兩名男子帶母親回家就變這樣，士林地檢署依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴。士林地院委由台大精神鑑定及林明傑教授心理衡鑑，認為林女有思覺失調症，士院今天一審將林女判處18年徒刑，還押看守所，全案可上訴。

留美女碩士患思覺失調弒母 法官認定仍有行為辨識能力

天母弒母案今天宣判，林姓女碩士生涉嫌傷害七旬老母致死遭重判18年，法官認為林女雖患思覺失調症，但她犯案當下仍有抑制衝動能...

影／每片1.2元收購瑕疵口罩40萬片 不肖商牟暴利法辦

嘉義縣太保市某紙箱工廠黃姓老闆，今年初起向彰化地區合法醫療器材公司，以每片1.2元代價收購口罩不良品40餘萬片，再仿冒合...

同患思覺失調 殺警無罪、弒母女卻判18年？ 律師解釋

殺害鐵路警察李承翰的鄭姓男子因患有思覺失調症一審獲判無罪，反觀天母林姓女碩士同樣患有思覺失調症殺害母親，今卻遭判18年有...

士林留美碩士逆倫弒母案 一審判18年

43歲留美碩士林女逆倫弒母案，林女殺害73歲親生母親，士林地檢署偵結依殺害直系血親尊親屬罪提起公訴，士林地方法院上午宣判...

要命疏失害下士遭滑輪擊中腦失能 國防部判國賠1070萬

陸軍特種作戰指揮部龍潭武漢營區5年前修復單索突擊吊橋時，依規定僅需6名人力，鄭姓士官長卻叫32人支援導致拉力過大繩索斷裂...

少年打工遇毒老闆 遭虐截3腳趾

十七歲羅姓少年為減輕母親負擔去詹姓男子工廠做鐵工，詹卻以工作不力為由拘禁他和林姓員工近三個月，少年被電擊、空氣槍射擊長期施虐，傷痕累累，最後三腳趾截肢；警方四日逮捕林嫌三人，查扣空氣槍、電擊器，檢方昨天依涉殺人未遂、重傷害、私行拘禁及人口販運等罪聲押禁見三人獲准。

熱門新聞

影／遭惡老闆凌虐截肢 少年：媽抱歉讓您擔心了

欠1.8萬房子法拍嗆不執行存款 執行署：他只有195元

女碩士弒七旬母 被認定思覺失調一審判18年徒刑

衝公所申辦紓困 酒店小姐「被打槍」氣噗噗

有罪！ 李婉鈺妨害公務、強制未遂上訴遭駁定讞

女高中生搭車睡著錯過站深夜睡超商 暖警送返家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。