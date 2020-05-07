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LG印度化工廠有毒氣體外洩！ 至少6死1000人送醫

恍神追撞警車 駕駛隨身包藏毒被逮

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
羅男駕車行經竹北市自強北路時，未煞車減速直接追撞前方停等紅綠燈的巡邏車車尾，羅男車頭的保險桿被撞掉，車蓋掀了起來。圖／警方提供
羅男駕車行經竹北市自強北路時，未煞車減速直接追撞前方停等紅綠燈的巡邏車車尾，羅男車頭的保險桿被撞掉，車蓋掀了起來。圖／警方提供

羅姓男子昨駕車行經竹北市自強北路，未煞車減速直接追撞前方停等紅綠燈的巡邏車車尾，警方下車查看，竟在羅男身上發現安非他命，全案依公共危險罪、毒品危害防制條例案移請新竹地檢署偵辦，並追查毒品來源。

車禍地點就在六家派出所前方路口，當時芎林鄉後備憲兵巡防隊正好經過，立刻下車協助維護現場交通。

警方表示，羅男駕車行經竹北市自強北路時，未煞車減速直接追撞前方停等紅綠燈的巡邏車車尾，羅男車頭的保險桿被撞掉，車蓋掀了起來，擋風玻璃也有碎裂痕跡，撞擊力道相當大。

雖羅男酒測值為0，但他精神恍惚、雙眼無神，十分可疑，警方決定搜索羅男身上及車子，羅男還試圖反抗，搜索後果然在他的隨身腰包中發現安非他命1大包(毛重24.78公克)、2小包(毛重0.25公克、毛重0.38公克)、電子磅秤1只、夾鏈袋等。

警方表示，全案依公共危險罪、毒品危害防制條例案移請台灣新竹地檢署偵辦，並向上溯源追查毒品來源。

羅姓男子駕車行經竹北市自強北路時，未煞車減速直接追撞前方停等紅綠燈的巡邏車車尾。圖／擷取自臉書社團「芎林鄉後備憲兵巡防隊」
羅姓男子駕車行經竹北市自強北路時，未煞車減速直接追撞前方停等紅綠燈的巡邏車車尾。圖／擷取自臉書社團「芎林鄉後備憲兵巡防隊」

毒品 新竹 北市

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