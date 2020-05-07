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影／每片1.2元收購瑕疵口罩40萬片 不肖商牟暴利法辦
嘉義縣太保市某紙箱工廠黃姓老闆，今年初起向彰化地區合法醫療器材公司，以每片1.2元代價收購口罩不良品40餘萬片，再仿冒合法公司口罩外包盒，強調能抗菌，以每片5元外銷大陸或部分內銷；還向其他口罩工廠以每片2.5元至3元購入，經自行加工後再以每片8元販售，共牟利兩百多萬元，經刑事局中部打擊犯罪中心查獲，將黃男函送嘉義地檢署偵辦。
刑事局偵六大隊上月初接獲檢舉，指出嘉義縣某紙箱工廠黃姓老闆（50歲）囤積販售未經許可製造加工仿冒的大量醫用口罩，報請嘉義地檢署檢察官指揮偵辦，上月20日前往搜索，查扣仿原廠公司醫用口罩外包盒計6箱3177盒、醫用口罩計9萬餘片，以及額溫槍155支、防護衣600餘件。
警方查出，黃嫌為牟取暴利大發利市，今年初起向彰化地區合法醫療器材公司，以每片1.2元代價收購口罩不良品40餘萬片，再仿冒合法公司口罩外包盒，強調能抗菌，以每片5元外銷大陸或部分內銷，經合法公司人員得知市面有仿冒該公司口罩外包盒及醫用口罩。
刑事局偵六大隊偵辦期間，又查出黃嫌向彰化地區其他口罩工廠，以每片2.5至3元代價訂購口罩樣本片後，再自行加工耳戴棉線、鼻樑金屬條後，以每片8元對外販售。
至於額溫槍來源，警方查出黃嫌是向大陸湖南廠商購買，以每支新台幣1500元出售；而有瑕疵的防護衣來源，由警方持續清查中。另外，警方將查扣的口罩不良品，送嘉義縣生局鑑定有無醫療抗菌效果。
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