要命疏失害下士遭滑輪擊中腦失能 國防部判國賠1070萬

陸軍特種作戰指揮部龍潭武漢營區5年前修復單索突擊吊橋時，依規定僅需6名人力，鄭姓士官長卻叫32人支援導致拉力過大繩索斷裂，滑輪反彈擊碎陳姓下士上下顎，昏迷10個月才甦醒，因腦部重創記憶力受損，生活無法自理，陳求償1830萬，桃園地院一審判國防部賠償1070萬多元，可上訴。

陳姓下士（24歲）主張，因時任特指揮部第5營吳姓營長到龍潭武漢營區的戰技館視察，發現原架設的單索突擊吊橋繩索破損，指示鄭姓士官長率員更換，2015年11月13日鄭認為人力不足無法將繩索拉緊，就命包括他在內等32名官士兵支援，但因拉力過大繩索斷裂，滑輪因反作用力反彈擊中他頭部。

陳指出，他上下顎開放性骨折、牙齒被打斷掉落咽喉，腦部更因瀰漫性軸突損傷，在醫院昏迷10個多月，雖撿回一命但導致認知功能障礙、短期記憶受損，生活功能不足已經無法自理，因此領有身心障礙手冊。

陳還說，依陸軍司令部「特戰基本作案技術訓練手冊」，架設單索突擊吊橋需6人，其中4人負責拉繩，鄭具相關專業卻不照規定，竟命遠超所需人力的32人拉繩，才因拉力過大繩索斷裂，刑事部分鄭2017年已被桃園地檢依業務過失傷害罪起訴，現由法院審理中。

陸軍司令部抗辯稱，陳已向鄭等5人提刑事附帶民事訴訟，現由法院審理中，對於本案法律關係是否成立、起訴是否合法，陳所請求程序有重大影響，認為應先停止訴訟程序。

法院認為，鄭姓士官長為公務員，貿然要求32名官士兵同時強拉繩索導致斷裂，其行為和陳受傷具因果關係，且陸軍司令部認為陳既已向鄭求償就不得再提國賠，認知有所誤解，應適用於國家賠償法。