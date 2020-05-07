女碩士弒七旬母 被認定思覺失調一審判18年徒刑

台北市天母弒母案，44歲林姓女碩士生涉嫌徒手及持棍棒毆死七旬母親，當下竟不報警跑到精舍，返家後還到地下室倒垃圾，行兇數小時後才報案，卻向警方謊稱是2名男子帶母親回家就變這樣，士林地檢署依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴。士林地院委由台大精神鑑定及林明傑教授心理衡鑑，均認為林女有思覺失調症，但交由法官裁量。今一審判決結果出爐，林女遭判處18年徒刑，還押看守所，全案可上訴。

起訴指出，林女2019年3月1日認為母親拿走她的訴狀，待母親返家，先用腳猛踢、猛踹，還持棍棒物毆打母親背部，再徒手掐住母親脖子，導致母親肝臟、肺臟、脾臟挫傷併發多重器官死亡，過程中，母親曾求饒「你饒了我好不好」。

林女發現母親失去呼吸心跳後，竟未報警，離開住家前往精舍，返家後還到地下室倒垃圾，母親失去呼吸心跳數小時後才報案，還向警方謊稱有2名男子將母親攙扶回家，企圖誤導調查方向。

台大精神鑑定報告顯示，林女坦承失手殺母，但否認有拿刀，僅用手腳毆母，另稱犯案完有靈體叫她去精舍，認定林女犯案過程有一定程度邏輯，忍耐延遲，避免遭逮，但因精神疾病影響，選擇能力降低，難認不具選擇能力，是否顯著降低，應由法院職權認定。

心理衡鑑指出，林女是獨生，父親從事歐風豪宅風格的設計，母親在晴光市場早期經商有成，累積財富，但林女從小在情緒暴力陰影下長大。

林女國中時期至加拿大溫哥華讀書，後來在美國認識簡姓前夫，兩人在拉斯維加斯登記結婚，定居維吉尼亞洲，林女卻遭暴力相向，精神不濟發生嚴重車禍後離婚。

林女父親10多年前病逝，她返台後與母親住在天母老式公寓，母親曾向親友說，女兒是「啃老族」。

心理衡鑑認為，林女本來就有孤僻型人格障礙症，又因車禍有創傷壓力疾患，還應患思覺失調症，父母是林女妄想型思覺失調症的對象，推測因思覺失調症，不能辨識行為，行為顯著降低。

合議庭最後一次開庭時，林女稱，母親瘋狂念經，想用法力或巫術殺自己，眼神都有敵意；因母親偷了訴狀，才發生衝突，有用腳踢她腿部、腹部，拿刀只是想要嚇她，輕輕地放在脖子上，「下不了手，當時手在發抖」。

林女稱，母親有輕生傾向，服用安眠藥，常說撒手人間，有死亡念頭；當時只是和母親打架，沒想到人那麼脆弱，那麼容易往生，對此也很驚訝。

林女庭中請求審判長給予機會，從輕量刑，讓她回歸工作和生活；林女辯護人也依照心理衡鑑，向法官請求依刑法19條減刑，另林女在看守所服用藥物治療，已能穩定病情正常社交，無再犯可能，也請求依刑法59調情堪憫恕減刑。