影／員工沾毒品？老闆教訓過程拿球棒全上網 桃園警追查

知名爆料粉團今天傍晚PO出桃園市一家人力派遣公司老闆質問員工有無碰毒品，甚至主動報警希望員工改過，員工在警方到場前離開公司。過程被PO上網以後，雖然不少人支持老闆，也有人認為拿球棒大人就是不對，質問和用球棒打員工屁股過程被PO上網，警方認為有傷害嫌疑，已經請老闆和員工到派出所說明，但是員工到晚間仍不出面行蹤不明，警方正全面追查案情。

警方指出，經查本案發生時間為5月2日凌晨約1點30分，派遣公司負責人供稱，這名員工被開工廠的客戶投訴上班散漫，作息不正常，他了解情形後，發現該名員工疑似有吸食毒品咖啡包違法行為。

人力派遣公司老闆趁其他員工都下班後，留下這名員工質問為什麼不能正常上班，是不是碰毒品？再問「我的員工可以吸毒嗎」，並要求交代毒品從何而來，兩人發生口角衝突，老闆氣得拿球棒教訓員工，員工求饒喊「我會改，真的不敢了啊」，老闆氣得報案請警方到場處理，不料員工趁機跑掉。

雖然老闆自稱員工跟他坦承有吸毒品行為，但警方強調仍需找到這名員工說明釐清案情。至於老闆拿球棒打員工的行為警方已經先製作筆錄，並呼籲員工趕快出面說明。