單親少年被棒打槍射全身傷 惡雇主遭收押

一名單親少年與林姓同事遭詹姓雇主拘禁虐打、用空氣槍射到全身傷，彰化檢警拘提詹男等3名犯嫌到案，訊後依涉犯殺人未遂等罪嫌向法院聲請羈押禁見，今天裁定3嫌收押。

17歲單親少年與林姓同事遭詹姓雇主拘禁虐打、用空氣長槍射到全身傷，彰化地檢署獲報，拘提詹男、黃男、詹男同居人李姓女子到案，訊後依涉犯殺人未遂、重傷害、私行拘禁、違反人口販運防制法等罪嫌，昨天聲請將3人羈押禁見，法院今天傍晚裁准。

彰化檢警調查，詹姓主嫌等人不只毆打林姓員工與少年，還電擊、用空氣長槍射擊，使被害人有電擊燒傷、皮膚壞死、腳趾截肢等情形；虐打期間，詹姓主嫌更扣留被害人行動電話、證件，並將被害少年反鎖倉庫，以麻繩綑綁，2人被拘禁虐打3個月，才趁機逃出報案。

少年的母親今天接受媒體訪問說，兒子逃出後的住院期間，詹姓雇主不但沒關心，甚至還打電話恐嚇兒子「不要亂講話，誰打你」，母子倆無人幫忙，所幸現在獲得協助比較安心；她也說，丈夫車禍過世後，自己一人賺錢拉拔兒子，收入只有新台幣1、2萬元，支出要省著用。

被害少年表示，從小與新住民母親相依為命，知道媽媽很辛苦，為分攤家中經濟壓力，國中時期就找打工賺錢，想不到出社會工作遇到惡老闆，差點連命都沒了；想到以前「朋友找了，就出去玩」，現在正好接近母親節，希望未來一直陪伴媽媽，慶祝所有母親節。