中年男頸被砍傷陳屍樓頂 留「血書」稱寶貝對不起

張姓男子中午被發現陳屍台北市自家大樓頂，頸部有刀傷，水塔留下「血書」向一名女子道歉，警方查出他財務狀況不佳，初步研判因感情或經濟問題尋短，封鎖現場調查。

據調查，張姓男子（42歲）無業，在台北市康樂街一棟大樓租屋居住，今天中午12點多，有住戶上頂樓曬衣，驚見他倒臥水塔旁角落，身上滿是血跡，已無生命跡象，趕緊報案。

警方趕到檢視遺體頸部有一處刀傷，身旁留下一把美工刀，水塔上寫著紅字，稱寶貝對不起，還有一個女性姓名。

警方勘查，現場沒有打鬥痕跡，且遺體位處角落狹小，難以容納兩人，不像是第二現場。據悉，死者最近被人跳票，加上有家人往生，警方初判自刎輕生，將報請檢察官相驗釐清。

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