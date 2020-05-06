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不要看到消毒就開槍 張貼KTV新冠肺炎中鏢處分緩起訴

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
陳男見「太平之星KTV」在消毒，有警察拍照，即在臉書張貼「早上就看到警察帶人來消（指消毒）。這裡也中鏢（暗指該處有新冠肺炎之病例，並附上其拍攝之現場照片）」不實訊息，檢察官以他犯後有悔意，給予緩起訴處分，但罰他接受2場法治教育。圖／台中地檢署提供
陳男見「太平之星KTV」在消毒，有警察拍照，即在臉書張貼「早上就看到警察帶人來消（指消毒）。這裡也中鏢（暗指該處有新冠肺炎之病例，並附上其拍攝之現場照片）」不實訊息，檢察官以他犯後有悔意，給予緩起訴處分，但罰他接受2場法治教育。圖／台中地檢署提供

從事修理機車的陳男，3月29日路經中市東英路，見「太平之星KTV」外，正有人員在消毒，現場並有擔任警察的林姓友人在場拍照，即在臉書張貼「早上就看到警察帶人來消（指消毒）。這裡也中鏢（暗指該處有新冠肺炎之病例，並附上其拍攝之現場照片）」不實訊息，檢察官以他犯後有悔意，給予緩起訴處分，罰他接受2場法治教育。

緩起訴處分書指出，陳男（39歲）於3月29日上午，行經中市東區東英路見到到「太平之星KTV」外，正有人員從事消毒之工作，現場並有他認識從事警察的林姓友人在場，未向林查證。

實際情形是市政府與KTV業者協調可否自行歇業7天，以避免新冠肺炎引發群眾感染，業者配合歇業並進行消毒，警方並派員前往拍照見證現場消毒情形，並非有新冠肺炎確診之人前往消費，

陳男未經查證業者消毒緣由，隨即以行動電話拍攝KTV所在建築物外觀照片，隨即在附近便利商店內，以行動電話連結網路至其個人臉書網頁，以公開方式，張貼內容為「早上就看到警察帶人來消（指消毒）。這裡也中鏢（暗指該處有新冠肺炎之病例，並附上拍攝的現場照片），真的，我看到我同學帶隊去消毒」等不實訊息。經台中市警一分局偵辦。

檢察官以陳男坦承犯行，深表悔悟，並迅速刪除貼文，認予以緩起訴為適當，但罰參加本署所舉辦之法治教育2場。

新冠肺炎 警察 KTV

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