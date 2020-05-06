快訊

少年為減輕母親負擔做鐵工 遭黑心老闆電擊、腳趾截肢

獨／1968熱點惹議！15縣市提刪除74處 台南希望全刪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

少年為減輕母親負擔做鐵工 遭黑心老闆電擊、腳趾截肢

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣17歲少年小羅為了減輕媽媽負擔，去做鐵工，卻被詹姓黑心老闆凌虐，用電擊、持空氣槍打，導致小羅全身上百個反黑彈痕，受傷嚴重，甚至三根腳趾都截肢。圖／翻攝自彰化踢爆網
彰化縣17歲少年小羅為了減輕媽媽負擔，去做鐵工，卻被詹姓黑心老闆凌虐，用電擊、持空氣槍打，導致小羅全身上百個反黑彈痕，受傷嚴重，甚至三根腳趾都截肢。圖／翻攝自彰化踢爆網

彰化縣17歲少年小羅為了減輕媽媽負擔，去做鐵工，卻遇到詹姓黑心老闆對他和另一林姓員工施虐，從今年一月起拘禁他們約三個月，電擊、持空氣槍打兩人，導致小羅全身上百個反黑彈痕，受傷嚴重，甚至三根腳趾都被截肢，警方4日在埤頭鄉找到詹男等施暴3人，彰化地檢署偵辦後，今天依殺人未遂等罪嫌向法院聲請羈押禁見。

羅姓少年被虐的照片被他看不下去的友人po網控訴，希望司法單位能還他公道，重懲無良老闆。

羅姓少年來自彰化單親家庭，與越南籍母親相依為命，為了想減輕母親負擔，今年一月跟著彰化縣鋼構工程包商詹姓男子與黃姓男子工作當學徒，詹、黃及詹男李姓同居人卻以小羅和林姓員工兩人工作不力，經常以球棒毆打，甚至綑綁兩人後，用電擊及空氣槍打兩人，造成小羅全身多處皮膚壞死，甚至腳趾和手指嚴重受傷，也不把他送醫治療。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，羅姓少年與林男今年一月先被囚禁在彰化埤頭鄉的工廠裡，後來又把他們帶到桃園一處員工宿舍囚禁，林男趁無人看管時，溜出去超商偷食物，被報警處理，林男才供出他們被囚事件。

小羅在4月10日被救出，送醫治療，但因腳趾嚴重壞死，三趾已被截肢。詹男等三人得知已被警方發現，逃逸躲藏。

羅姓少年友人透露，小羅經過半個多月治療才出院，由於電擊傷很嚴重，後續還要進行相關重建手術，由於黑心老闆有吸毒才會瘋狂毫無人性的方式施虐。

小羅也心有餘悸告訴友人，他真的差點沒命，詹男不僅用空氣槍打他們，甚至逼他們吃菸蒂、吃狗屎，過年時他母親等著他回家團圓，打電話給他，也被詹男以工作很忙為由，騙他母親他不能回家。

原本談好一個月有2萬多元月薪，卻被詹男以扣房租水電為由，只給4000元，甚至後來連他自己提款卡用的錢都被提走，接下來就是無止盡的凌虐。

葉建成說，警方於5月4日在彰化縣埤頭鄉詹男住處查扣到球棒、空氣槍、電擊器等，並拘提詹男等3人，今天依殺人未遂、重傷害、私行拘禁及違反人口販 運防制法等罪嫌將3人聲押。

彰化縣17歲少年小羅為了減輕媽媽負擔，去做鐵工，卻被詹姓黑心老闆凌虐，用電擊、持空氣槍打，導致小羅全身上百個反黑彈痕，受傷嚴重，甚至三根腳趾都截肢。圖／翻攝自彰化踢爆網
彰化縣17歲少年小羅為了減輕媽媽負擔，去做鐵工，卻被詹姓黑心老闆凌虐，用電擊、持空氣槍打，導致小羅全身上百個反黑彈痕，受傷嚴重，甚至三根腳趾都截肢。圖／翻攝自彰化踢爆網

延伸閱讀

已賣逾300萬片！無良業者哄抬口罩價格 一驗竟是劣質貨

空氣槍射野狗 路人制止爆衝突

腳趾出現水泡為新冠症狀？ 張上淳：已請醫護注意

新冠病毒又有新特殊症狀？COVID腳趾「有時會發癢，有時會很痛苦」

相關新聞

少年為減輕母親負擔做鐵工 遭黑心老闆電擊、腳趾截肢

彰化縣17歲少年小羅為了減輕媽媽負擔，去做鐵工，卻遇到詹姓黑心老闆對他和另一林姓員工施虐，從今年一月起拘禁他們約三個月，...

不要看到消毒就開槍 張貼KTV新冠肺炎中鏢處分緩起訴

從事修理機車的陳男，3月29日路經中市東英路，見「太平之星KTV」外，正有人員在消毒，現場並有擔任警察的林姓友人在場拍照...

為錢櫃大火負責 北市消防局長請辭

錢櫃大火案相關懲處預計周四出爐，台北市消防局長吳俊鴻昨在市政會議後向台北市長柯文哲請辭。柯文哲尚未准辭，表示靜待政風調查。副市長黃珊珊表示，錢櫃大火案的懲處報告，政風處不會設定懲處層級的上限。

嫌犯隔離期滿 檢疫所被逮

竹聯幫天堂天馳會長蔡姓男子去年涉暴力討債，曾徒手打斷被害人手臂，後離台赴大陸，上個月從上海藉由「類包機」返台，被集中檢疫，前天隔離期滿，警方直接至檢疫所拘提究辦。

居家檢疫台商 暴斃住處 死因待查…

葉姓男子本月一日自境外返台，依規定居家檢疫，新北市新莊區公所許姓里幹事四日下午欲送上檢疫關懷包，卻遲遲聯繫不上，會同警方進門查看後，發現他陳屍沙發上，由於葉為居家檢疫對象，需先採檢調查是否有新冠肺炎；新北地檢署已採檢體送驗，待報告出爐就會相驗，釐清確切死因。

停業一週後 錢櫃門市陸續恢復營業

錢櫃林森店日前發生大火，全台門市自4月28日起辦理教育訓練及消防設施自主安全檢查，暫停營業一週，大部分門市今天起陸續恢復...

差一樓或許就能防止6命火警？議員：稽查只到3樓

台北錢櫃林森店大火，造成6人死亡，火警前4天市府曾進行公安聯合稽查，日前官員表示，當天僅花20分鐘抽查消防設備，且只檢查...

影／不堪錢櫃究責壓力？ 黃珊珊：消防局長請辭是負責表現

錢櫃KTV台北林森店4月26日發生近年來北市最大公安意外，6名民眾因此斷送性命，同時也造成89人輕重傷。外傳消防局長吳俊...

影／錢櫃、名醫家大火奪命 消防專家授逃生2原則

台北市中山區林森北路的錢櫃KTV上月26日發生大火，釀成6死悲劇，5月3日高醫前院長賴文德住處祝融，痛失女兒一家5口，國...

錢櫃賠償 黃珊珊：錢櫃與產險公司表示會負責到底

台北市錢櫃KTV大火釀六死慘劇。北市府副市長黃珊珊表示，錢櫃大火案的相關賠償，市府今天由副市長蔡炳坤、消保官等，邀集錢櫃...

錢櫃案周四懲處消防局長請辭 黃珊珊：懲處無層級上限

錢櫃大火案相關懲處周四出爐，台北市消防局長吳俊鴻在火警過後第十天，今天上午向台北市長柯文哲口頭請辭，並表示今天前提書面辭...

兩男飛車搶奪檳榔攤老闆金項鍊 警4小時內逮人

新北市板橋區長江路一段上一間檳榔攤的何姓老闆今天上午11時許坐在店前騎樓時，被兩名男子騎乘機車從後方飛車搶奪金項鍊，隨後...

熱門新聞

尷尬！柯文哲遠視京華城火災貼文 網酸：隔岸觀火

高醫前院長家火災起因竟被造謠 消防局這樣澄清

前隨扈燒炭自殺身亡 苗栗縣長徐耀昌錯愕

京華城拆除一半火警 消防員滅火中

男子預告殺人「被砍到不好意思」 揚言當鄭捷第二被逮

影／南投搶錢測速桿限速30公里 你不知道的原因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。