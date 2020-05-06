少年為減輕母親負擔做鐵工 遭黑心老闆電擊、腳趾截肢

彰化縣17歲少年小羅為了減輕媽媽負擔，去做鐵工，卻遇到詹姓黑心老闆對他和另一林姓員工施虐，從今年一月起拘禁他們約三個月，電擊、持空氣槍打兩人，導致小羅全身上百個反黑彈痕，受傷嚴重，甚至三根腳趾都被截肢，警方4日在埤頭鄉找到詹男等施暴3人，彰化地檢署偵辦後，今天依殺人未遂等罪嫌向法院聲請羈押禁見。

羅姓少年被虐的照片被他看不下去的友人po網控訴，希望司法單位能還他公道，重懲無良老闆。

羅姓少年來自彰化單親家庭，與越南籍母親相依為命，為了想減輕母親負擔，今年一月跟著彰化縣鋼構工程包商詹姓男子與黃姓男子工作當學徒，詹、黃及詹男李姓同居人卻以小羅和林姓員工兩人工作不力，經常以球棒毆打，甚至綑綁兩人後，用電擊及空氣槍打兩人，造成小羅全身多處皮膚壞死，甚至腳趾和手指嚴重受傷，也不把他送醫治療。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，羅姓少年與林男今年一月先被囚禁在彰化埤頭鄉的工廠裡，後來又把他們帶到桃園一處員工宿舍囚禁，林男趁無人看管時，溜出去超商偷食物，被報警處理，林男才供出他們被囚事件。

小羅在4月10日被救出，送醫治療，但因腳趾嚴重壞死，三趾已被截肢。詹男等三人得知已被警方發現，逃逸躲藏。

羅姓少年友人透露，小羅經過半個多月治療才出院，由於電擊傷很嚴重，後續還要進行相關重建手術，由於黑心老闆有吸毒才會瘋狂毫無人性的方式施虐。

小羅也心有餘悸告訴友人，他真的差點沒命，詹男不僅用空氣槍打他們，甚至逼他們吃菸蒂、吃狗屎，過年時他母親等著他回家團圓，打電話給他，也被詹男以工作很忙為由，騙他母親他不能回家。

原本談好一個月有2萬多元月薪，卻被詹男以扣房租水電為由，只給4000元，甚至後來連他自己提款卡用的錢都被提走，接下來就是無止盡的凌虐。