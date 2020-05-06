快訊

少年為減輕母親負擔做鐵工 遭黑心老闆電擊、腳趾截肢

獨／1968熱點惹議！15縣市提刪除74處 台南希望全刪

錢櫃火警究責 柯文哲：反對出事後抓人祭旗

中央社 / 台北6日電
台北市消防局長吳俊鴻（左）在市政會議後向台北市長柯文哲（右）請辭。聯合報系資料照片
台北市消防局長吳俊鴻（左）在市政會議後向台北市長柯文哲（右）請辭。聯合報系資料照片

錢櫃KTV林森店火警造成6死，台北市長柯文哲今天表示，消防局長吳俊鴻表達負責態度而請辭，但出事後要抓一個人出來祭旗、止血，不是他的作風，所以會堅持等調查報告結果出爐。

柯文哲上午在市政大樓B1多功能空間接受媒體聯訪時，做上述表示。

錢櫃KTV林森店4月26日發生火警，造成6死數十傷慘劇，柯文哲多次表示會究責，7日懲處名單會出爐。然而事發多日，吳俊鴻昨天突向柯文哲請辭，引起外界議論，認為是棄車保帥之舉。

對此，柯文哲表示，吳俊鴻相當認真，請辭是表達願意負責任的態度，他相當反對「早上出事、下午就有懲處名單」，重申自己堅持等調查報告出爐，因出事後抓一個人祭旗、止血，不是他的作風。

柯文哲說，懲處名單7日出爐後，會給廉政委員會審查，「最後到府級長官審核」。

他認為，要完整解決問題，必須要有完善的修改計畫，等地方、中央法規修改，可能需時1年。

面對媒體詢問會不會呼籲錢櫃董事長練台生出面，柯文哲說，比道歉更重要的是配合調查，企業有社會責任，而企業品牌是每個企業經營者要思考的問題，練台生應比他還要關心企業品牌。

至於市府會不會對錢櫃提出假扣押與求償，台北市副市長黃珊珊指出，初步已和錢櫃、保險公司開過會，目前錢櫃已給每名死者新台幣110萬元慰問金，考量損害事實明確，要求慰問金要增加。

黃珊珊表示，錢櫃已和11名傷者和解，盼月底前達成一定和解比例，市府也會協助傷者家屬與錢櫃協調。

她說，死者家屬與錢櫃協商後，若認為有必要，北市府會協助提起假扣押。

黃珊珊強調，假扣押不是政府可以做的，必須家屬授權才能提起，「不是不提，是要看家屬需要」。

錢櫃

延伸閱讀

錢櫃案消防局長請辭 柯文哲：止血、棄軍保帥非我作風

紓困申請首日亂 柯文哲：市府只能咬緊牙關，接得很痛苦

為錢櫃大火負責 北市消防局長請辭

尷尬！柯文哲遠視京華城火災貼文 網酸：隔岸觀火

相關新聞

少年為減輕母親負擔做鐵工 遭黑心老闆電擊、腳趾截肢

彰化縣17歲少年小羅為了減輕媽媽負擔，去做鐵工，卻遇到詹姓黑心老闆對他和另一林姓員工施虐，從今年一月起拘禁他們約三個月，...

不要看到消毒就開槍 張貼KTV新冠肺炎中鏢處分緩起訴

從事修理機車的陳男，3月29日路經中市東英路，見「太平之星KTV」外，正有人員在消毒，現場並有擔任警察的林姓友人在場拍照...

為錢櫃大火負責 北市消防局長請辭

錢櫃大火案相關懲處預計周四出爐，台北市消防局長吳俊鴻昨在市政會議後向台北市長柯文哲請辭。柯文哲尚未准辭，表示靜待政風調查。副市長黃珊珊表示，錢櫃大火案的懲處報告，政風處不會設定懲處層級的上限。

嫌犯隔離期滿 檢疫所被逮

竹聯幫天堂天馳會長蔡姓男子去年涉暴力討債，曾徒手打斷被害人手臂，後離台赴大陸，上個月從上海藉由「類包機」返台，被集中檢疫，前天隔離期滿，警方直接至檢疫所拘提究辦。

居家檢疫台商 暴斃住處 死因待查…

葉姓男子本月一日自境外返台，依規定居家檢疫，新北市新莊區公所許姓里幹事四日下午欲送上檢疫關懷包，卻遲遲聯繫不上，會同警方進門查看後，發現他陳屍沙發上，由於葉為居家檢疫對象，需先採檢調查是否有新冠肺炎；新北地檢署已採檢體送驗，待報告出爐就會相驗，釐清確切死因。

停業一週後 錢櫃門市陸續恢復營業

錢櫃林森店日前發生大火，全台門市自4月28日起辦理教育訓練及消防設施自主安全檢查，暫停營業一週，大部分門市今天起陸續恢復...

差一樓或許就能防止6命火警？議員：稽查只到3樓

台北錢櫃林森店大火，造成6人死亡，火警前4天市府曾進行公安聯合稽查，日前官員表示，當天僅花20分鐘抽查消防設備，且只檢查...

影／不堪錢櫃究責壓力？ 黃珊珊：消防局長請辭是負責表現

錢櫃KTV台北林森店4月26日發生近年來北市最大公安意外，6名民眾因此斷送性命，同時也造成89人輕重傷。外傳消防局長吳俊...

影／錢櫃、名醫家大火奪命 消防專家授逃生2原則

台北市中山區林森北路的錢櫃KTV上月26日發生大火，釀成6死悲劇，5月3日高醫前院長賴文德住處祝融，痛失女兒一家5口，國...

錢櫃賠償 黃珊珊：錢櫃與產險公司表示會負責到底

台北市錢櫃KTV大火釀六死慘劇。北市府副市長黃珊珊表示，錢櫃大火案的相關賠償，市府今天由副市長蔡炳坤、消保官等，邀集錢櫃...

錢櫃案周四懲處消防局長請辭 黃珊珊：懲處無層級上限

錢櫃大火案相關懲處周四出爐，台北市消防局長吳俊鴻在火警過後第十天，今天上午向台北市長柯文哲口頭請辭，並表示今天前提書面辭...

兩男飛車搶奪檳榔攤老闆金項鍊 警4小時內逮人

新北市板橋區長江路一段上一間檳榔攤的何姓老闆今天上午11時許坐在店前騎樓時，被兩名男子騎乘機車從後方飛車搶奪金項鍊，隨後...

熱門新聞

尷尬！柯文哲遠視京華城火災貼文 網酸：隔岸觀火

高醫前院長家火災起因竟被造謠 消防局這樣澄清

前隨扈燒炭自殺身亡 苗栗縣長徐耀昌錯愕

京華城拆除一半火警 消防員滅火中

男子預告殺人「被砍到不好意思」 揚言當鄭捷第二被逮

影／南投搶錢測速桿限速30公里 你不知道的原因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。