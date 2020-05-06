錢櫃火警究責 柯文哲：反對出事後抓人祭旗
錢櫃KTV林森店火警造成6死，台北市長柯文哲今天表示，消防局長吳俊鴻表達負責態度而請辭，但出事後要抓一個人出來祭旗、止血，不是他的作風，所以會堅持等調查報告結果出爐。
柯文哲上午在市政大樓B1多功能空間接受媒體聯訪時，做上述表示。
錢櫃KTV林森店4月26日發生火警，造成6死數十傷慘劇，柯文哲多次表示會究責，7日懲處名單會出爐。然而事發多日，吳俊鴻昨天突向柯文哲請辭，引起外界議論，認為是棄車保帥之舉。
對此，柯文哲表示，吳俊鴻相當認真，請辭是表達願意負責任的態度，他相當反對「早上出事、下午就有懲處名單」，重申自己堅持等調查報告出爐，因出事後抓一個人祭旗、止血，不是他的作風。
柯文哲說，懲處名單7日出爐後，會給廉政委員會審查，「最後到府級長官審核」。
他認為，要完整解決問題，必須要有完善的修改計畫，等地方、中央法規修改，可能需時1年。
面對媒體詢問會不會呼籲錢櫃董事長練台生出面，柯文哲說，比道歉更重要的是配合調查，企業有社會責任，而企業品牌是每個企業經營者要思考的問題，練台生應比他還要關心企業品牌。
至於市府會不會對錢櫃提出假扣押與求償，台北市副市長黃珊珊指出，初步已和錢櫃、保險公司開過會，目前錢櫃已給每名死者新台幣110萬元慰問金，考量損害事實明確，要求慰問金要增加。
黃珊珊表示，錢櫃已和11名傷者和解，盼月底前達成一定和解比例，市府也會協助傷者家屬與錢櫃協調。
她說，死者家屬與錢櫃協商後，若認為有必要，北市府會協助提起假扣押。
黃珊珊強調，假扣押不是政府可以做的，必須家屬授權才能提起，「不是不提，是要看家屬需要」。
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