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台塑化證實電腦主機遭駭 調查局將派員了解

中央社 / 台北5日電

繼中油昨天遭惡意程式攻擊，台塑化今天也證實電腦主機遭駭。調查局官員表示，尚未接獲台塑化報案，將主動派人了解；中油遭惡意程式攻擊部分，已取得惡意程式樣本分析中。

中油昨天遭受惡意程式攻擊，感染勒索病毒，加油站資訊系統出現操作異常，導致捷利卡、中油PAY等暫停使用，不過，中油已在昨天晚間重新建立系統。

台塑化發言人曹明今天證實，電腦主機遭到攻擊，但加油站目前仍正常運作，民眾可以在加油站結帳，被攻擊的是加油站電腦主機，目前已關閉電腦系統，正在請專家排解問題，實際修復時間未定，不過，對於煉製、石化等業務並無影響。

調查局官員說，將派人了解台塑化電腦主機遭攻擊一案，至於是否與中油案相關，目前沒有資料可以判斷。

另方面，官員指出，已取得中油案的惡意程式樣本進行比對分析，既然是勒索病毒，程式中應該含有指定支付贖金的虛擬貨幣帳戶，將持續透過國際合作追查源頭。

加油站 台塑化 調查局

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