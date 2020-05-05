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影／竹聯天馳會長徒手斷人手臂 大陸返台在檢疫所被抓

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導
竹聯幫天堂天馳會長蔡姓男子涉暴力討債，曾徒手打斷被害人手臂，他從大陸返台被集中檢疫，刑事局至檢疫所拘提究辦。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫天堂天馳會長蔡姓男子涉暴力討債，曾徒手打斷被害人手臂，他從大陸返台被集中檢疫，刑事局至檢疫所拘提究辦。記者李奕昕／翻攝

竹聯幫天堂天馳會長蔡姓男子涉暴力討債，曾徒手打斷被害人手臂，因新冠肺炎疫情衝擊經濟，民眾借貸衍生暴力討債，警方全國同步掃蕩地下錢莊，發現蔡從大陸返台被集中檢疫，待隔離期滿至檢疫所拘提究辦。

警方調查，蔡姓男子（25歲）去年5月向台北市某房仲公司男性幹部索討約30萬元，率小弟至對方公司嗆聲威脅，隔月在北市一家熱炒店與一名男子酒後糾紛，徒手毆打對方，造成手臂骨折。

蔡去年9月搭機至澳門，上月從上海透過「類包機」返台，進入新竹的檢疫所，他稱出境旅遊，警方懷疑是避風頭。

昨天蔡被隔離滿14天，刑事局偵四大隊第一隊先拘提蔡的兩名小弟，再至檢疫所拘提蔡，依恐嚇、傷害等罪嫌移送法辦，檢方複訊中。

另外，屏東縣綽號「米粉」角頭洪姓男子（41歲）涉嫌經營錢莊放款，年利息高達百分之240，一名經商女子不堪被催討80萬元，去年4月在屏東一間旅館服藥輕生被救回。

刑事局偵八大隊第六隊蒐證，去年12月及今年3、4月分3波行動，拘提洪等8人，查扣帳戶及現金共1000餘萬元，依組織犯罪、恐嚇、重利等罪嫌移送，洪等5人被收押。

警政署下令在防疫期間掃蕩地下錢莊、暴力討債，刑事局結合全國警力，上月28日至昨天查獲250件484人，含地下錢莊178件、暴力討債72件，清查放貸金額2億3128萬元，查扣不法所得1074萬元。

警方同步檢肅涉暴力討債的6名治平對象，含竹聯幫1人、天道盟1人、地海幫1人、地方組合1人、暴力犯罪集團2人，逮捕手下成員36人。

屏東縣角頭洪姓男子涉嫌經營錢莊及暴力討債，一名女子被逼到服藥輕生，刑事局拘提洪等8人。記者李奕昕／翻攝
屏東縣角頭洪姓男子涉嫌經營錢莊及暴力討債，一名女子被逼到服藥輕生，刑事局拘提洪等8人。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫天堂天馳會長蔡姓男子涉暴力討債，曾徒手打斷被害人手臂，他從大陸返台被集中檢疫，刑事局至檢疫所拘提究辦。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫天堂天馳會長蔡姓男子涉暴力討債，曾徒手打斷被害人手臂，他從大陸返台被集中檢疫，刑事局至檢疫所拘提究辦。記者李奕昕／翻攝
屏東縣角頭洪姓男子涉嫌經營錢莊及暴力討債，一名女子被逼到服藥輕生，刑事局拘提洪等8人。記者李奕昕／翻攝
屏東縣角頭洪姓男子涉嫌經營錢莊及暴力討債，一名女子被逼到服藥輕生，刑事局拘提洪等8人。記者李奕昕／翻攝
屏東縣角頭洪姓男子涉嫌經營錢莊及暴力討債，一名女子被逼到服藥輕生，刑事局拘提洪等8人。記者李奕昕／翻攝
屏東縣角頭洪姓男子涉嫌經營錢莊及暴力討債，一名女子被逼到服藥輕生，刑事局拘提洪等8人。記者李奕昕／翻攝
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屏東縣角頭洪姓男子涉嫌經營錢莊及暴力討債，一名女子被逼到服藥輕生，刑事局拘提洪等8人。記者李奕昕／翻攝
屏東縣角頭洪姓男子涉嫌經營錢莊及暴力討債，一名女子被逼到服藥輕生，刑事局拘提洪等8人。記者李奕昕／翻攝

地下錢莊 屏東縣 恐嚇

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