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恆春3家民宿業者涉賣毒咖啡包 草莓、水蜜桃味都入毒
刑事局南打偵二隊今天宣布破獲屏東恆春地區的民宿業者涉販毒，並溯源到上游高雄左營區的製毒工廠，發現竟將三級毒品卡西酮，混入草莓或水蜜桃冰沙口味的香料粉，製成咖啡包，共逮10人到案，訊後依違反毒品防制條例送辦，李姓、張姓2家民宿業者收押，協助跑腿賣毒的葉姓、高姓男子也收押。
警方透露，張姓業者（46歲）遭拘捕時，一度額溫高達38度，警方多次量測後仍有37.8度，憂心與新冠肺炎有關，只好帶他步行到屏東旅遊醫院，他的體溫便已降至37.2度，篩檢排除流感，研判只是熬夜、過度緊張所致。
警方查出，位於屏東恆春鎮市區、後壁湖一帶3家不同民宿的業者，疑趁經營旅宿業之便，販賣毒咖啡包、K他命毒品給遊客，來源毒品工廠藏身左營區的一棟6樓華廈內，製作好卡西酮，再交由業者分裝成毒咖啡包。
刑事局南打偵二隊去年接獲情資，與屏東、高雄及台東警方組專案小組，3月3日同步搜索左營區華廈等處，扣得二級毒品安非他命、大麻，三級毒品K他命、卡西酮共2213公克，還有化學原料及製毒工具，4月4日再度拘提相關犯嫌。
其中還查扣到草莓、水蜜桃冰沙的香料粉，及越南咖啡粉，警方聞了忍不住覺得滋味香甜，研判用來混入毒咖啡包使用，更容易食用。
全案共逮10人到案，移送屏東地檢署偵辦，訊後民宿業者李姓、張姓男子，協助賣毒高姓及葉姓男子共4人聲押獲准；負責製毒工廠的張姓男子20萬交保、分裝咖啡包的洪姓男子15萬交保；另名張姓民宿業者等4人請回。由於有查獲些微安毒、大麻等，警方會深入追查是否有其他毒品上游。
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