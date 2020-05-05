快訊

錢櫃大火究責…消防局長口頭請辭 柯文哲：待政風調查

中職／全球首發開放球迷進場！ 本周五起至少200人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

恆春3家民宿業者涉賣毒咖啡包 草莓、水蜜桃味都入毒

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
警方查扣水蜜桃香料粉，用來混充毒咖啡包。記者林伯驊／攝影
警方查扣水蜜桃香料粉，用來混充毒咖啡包。記者林伯驊／攝影

刑事局南打偵二隊今天宣布破獲屏東恆春地區的民宿業者涉販毒，並溯源到上游高雄左營區的製毒工廠，發現竟將三級毒品卡西酮，混入草莓或水蜜桃冰沙口味的香料粉，製成咖啡包，共逮10人到案，訊後依違反毒品防制條例送辦，李姓、張姓2家民宿業者收押，協助跑腿賣毒的葉姓、高姓男子也收押。

警方透露，張姓業者（46歲）遭拘捕時，一度額溫高達38度，警方多次量測後仍有37.8度，憂心與新冠肺炎有關，只好帶他步行到屏東旅遊醫院，他的體溫便已降至37.2度，篩檢排除流感，研判只是熬夜、過度緊張所致。

警方查出，位於屏東恆春鎮市區、後壁湖一帶3家不同民宿的業者，疑趁經營旅宿業之便，販賣毒咖啡包、K他命毒品給遊客，來源毒品工廠藏身左營區的一棟6樓華廈內，製作好卡西酮，再交由業者分裝成毒咖啡包。

刑事局南打偵二隊去年接獲情資，與屏東、高雄及台東警方組專案小組，3月3日同步搜索左營區華廈等處，扣得二級毒品安非他命、大麻，三級毒品K他命、卡西酮共2213公克，還有化學原料及製毒工具，4月4日再度拘提相關犯嫌。

其中還查扣到草莓、水蜜桃冰沙的香料粉，及越南咖啡粉，警方聞了忍不住覺得滋味香甜，研判用來混入毒咖啡包使用，更容易食用。

全案共逮10人到案，移送屏東地檢署偵辦，訊後民宿業者李姓、張姓男子，協助賣毒高姓及葉姓男子共4人聲押獲准；負責製毒工廠的張姓男子20萬交保、分裝咖啡包的洪姓男子15萬交保；另名張姓民宿業者等4人請回。由於有查獲些微安毒、大麻等，警方會深入追查是否有其他毒品上游。

用來分裝毒咖啡包的包裝袋。記者林伯驊／攝影
用來分裝毒咖啡包的包裝袋。記者林伯驊／攝影
涉在高雄左營區華廈內製毒的張姓男子（中），20萬元交保。記者林伯驊／翻攝
涉在高雄左營區華廈內製毒的張姓男子（中），20萬元交保。記者林伯驊／翻攝
刑事局南打偵二隊破獲屏東民宿業者涉販毒，並向上追查到高雄左營區的製毒工廠。記者林伯驊／攝影
刑事局南打偵二隊破獲屏東民宿業者涉販毒，並向上追查到高雄左營區的製毒工廠。記者林伯驊／攝影
警方查扣毒咖啡包的原料卡西酮。記者林伯驊／攝影
警方查扣毒咖啡包的原料卡西酮。記者林伯驊／攝影
毒咖啡包的包裝袋。記者林伯驊／攝影
毒咖啡包的包裝袋。記者林伯驊／攝影

毒品 咖啡 屏東

延伸閱讀

蘭嶼首批11家民宿獲合法登記 可參與補助紓困

台東縣府輔導突破障礙 沒合法民宿的蘭嶼今11家立案

屏東線上花藝 製花束送媽媽

觀光業者互相交流 為恆春開發洋蔥染布口罩

相關新聞

錢櫃大火咎責 消防局長口頭請辭 柯文哲：待政風調查

台北市錢櫃KTV林森店大火釀六死慘劇。北市府副發言人戴于文今天證實，北市消防局長吳俊鴻今天上午，已向柯市長口頭請辭，以示...

為整理房間起口角 國中學弟持刀砍傷寄宿學長

台北市14歲蕭姓少年寄宿項姓少年家中，2人今早8點多因「誰整理房間」大吵一架，途中越吵越烈，項竟持水果刀砍傷蕭，蕭奪門而...

影／槍殺台南刑警判無期 警察局長籲殺警者均應重判

台南市刑大偵查佐劉三榮遭槍殺身亡，一審宣判凶嫌梅文魁19年2月有期徒刑，案經上訴台南高分院今天宣判加重其刑，以殺人、槍砲...

他開槍殺死警僅願賠10萬 台南高分院：迄今分文未付

台南市刑大偵查佐劉三榮與梅文魁有嫌隙，去年警察節前夕相約柳營一家練歌場談判，爭執中遭梅槍擊身亡，台南高分院合議庭認梅自始...

錢櫃大火懲處周四出不來？ 北巿議員轟巿府踐踏形象

台北市錢櫃林森店大火釀6人喪命，市長柯文哲昨天說，預計周四提出懲處名單；不過，北市政風處今天赴市議會民政委員會工作報告時...

恆春3家民宿業者涉賣毒咖啡包 草莓、水蜜桃味都入毒

刑事局南打偵二隊今天宣布破獲屏東恆春地區的民宿業者涉販毒，並溯源到上游高雄左營區的製毒工廠，發現竟將三級毒品卡西酮，混入...

北市中輟生遭昔日國中學弟砍傷 身上多處中刀警調查中

台北市一名蕭姓少年今天早上8點多，在中山區南京東路二段一處巷內，疑遭昔日國中學弟砍傷，身上多處中刀，被送醫急救，警方還在...

台南殺警案改重判無期 高分院：被告持槍行凶惡性大

台南市刑大偵查佐劉三榮去年6月14日在柳營區山秀練歌場遭梅文魁一槍身亡，梅辯稱只想嚇嚇劉，二審改重判，應執行無期徒刑，褫...

台南殺警案二審改判無期 家屬、警界同仁回應了

台南市刑大偵查佐劉三榮去年6月14日在柳營區遭梅文魁槍殺身亡，台南高分院今天二審重判梅無期徒刑，對此家屬認為「殺人償命」...

新莊53歲居家檢疫男暴斃 他5月1日剛從大陸回來

新莊53歲葉姓居家檢疫男子昨電訪時遲未接電話，里幹事下午2、3點前往家中查看發現時，他陳屍沙發，目前遺體已移往板橋殯儀館...

台南殺警凶嫌梅文魁 二審加重改判無期徒刑

台南市刑大偵查佐劉三榮去年6月14日在柳營區山秀練歌場遭梅文魁一槍身亡，梅辯稱只想嚇嚇劉，一審依殺人罪判15年、非法持有...

新莊居家檢疫者電話未接 里幹事上門查看竟已死

新北市府今召開防疫會議，民政局長柯慶忠報告時指出，新莊一名居家檢疫者昨電訪時遲未接電話，里幹事下午2、3點趕緊前往家中查...

熱門新聞

新莊居家檢疫者電話未接 里幹事上門查看竟已死

新莊53歲居家檢疫男暴斃 他5月1日剛從大陸回來

孫子刺殺阿嬤又勒脖路人拖1百公尺 對胞姊說「我會繼續殺人」

他「逆時中」被法辦 法官不罰還讚：反而使疫情透明

看緊荷包！南投最吸金測速桿 沿線再增6測速點

台南殺警凶嫌梅文魁 二審加重改判無期徒刑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。