為整理房間起口角 國中學弟持刀砍傷寄宿學長

台北市14歲蕭姓少年寄宿項姓少年家中，2人今早8點多因「誰整理房間」大吵一架，途中越吵越烈，項竟持水果刀砍傷蕭，蕭奪門而出，跑到樓下巷弄求救，胸部、手腳多處中刀，幸送醫後無生命危險。警方目前將項帶至派出所作筆錄。

警方調查，蕭是中輟生，長期住在項家中，是項學長；2人今天早上8點多，在中山區南京東路二段一處巷內民宅爭執，蕭遭砍傷後，被送醫治療，沒有生命危險。

【中央社／台北5日電】

台北市中山區今天上午驚傳一名年約14歲的男學生遭劃傷，警消獲報後協助送醫治療，無生命危險，經查同住的兩名學生因房間被弄亂而起爭執所致。

北市警消上午8時43分獲報，指中山區南京東路二段有名年約14歲的男學生手腳等多處遭人持刀劃傷，立即協助送馬偕醫院治療，無生命危險。

據指出，傷者寄宿在同學家，兩人因房間被弄亂問題起衝突，其中一人持水果刀將寄宿男學生劃傷，全案有待進一步調查釐清，依法處理。