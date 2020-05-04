涉持彎刀殺東勢雞農 中檢今晚聲押七旬老翁

台中市東勢區養雞的張姓男子昨天身中9刀送醫不治，報案的七旬許姓老翁因身上衣物的血跡成噴濺狀，右手有刀傷，並對傷勢交代不清，遭檢警認定嫌疑重大，昨天逮捕後，今天下午4時許依殺人罪，移送台中地檢署訊問，檢方在訊問後，今晚以許有串滅證之虞，向法院聲請羈押。

台中地檢署表示，東勢區張姓男子死亡案，由檢察官劉文賓在昨日據報相驗，並訊問報案的許姓老翁，許雖否認涉案，但根據相關跡證，認定許涉殺人罪犯罪嫌疑重大，經諭知逮捕，今天下午移送台中地檢署後，檢方在晚間以有事實足認許有湮滅、偽造、變造證據，向台中地方法院聲請羈押。

台中地檢署表示，承辦檢察官注意到許否認的辯詞，但許的辯詞與其他證人證稱的時序、相關路徑監視錄影畫面所見、相驗所見遺體呈現的彎刀型銳器傷勢，以及許身上衣鞋等處沾染死者血跡的方式等搜證結果不能相符，證據指向許的殺人犯罪嫌疑重大，乃向法院聲請羈押。後續檢察官將在明日解剖確認致死原因細節，並持續追查彎型兇刀下落。

張姓男子（64歲）在東勢區養雞，昨早8時許被人發現陳屍大甲溪河床養雞場旁，身中9刀，送醫不治警方鎖定報案的許姓老翁（74歲）涉有重嫌，因許的右手指有刀傷，衣服上血跡成噴濺狀，許遭檢警逮捕後，否認涉案，辯稱只是看到張受傷，前往攙扶，隨後張就倒地，他就馬上報案。

檢警昨天初驗，發現張身上有9處刀傷，多集中在手腳，左手肘和左小腿與腰部刀傷長10多公分，右手肘20多公分傷口，疑失血過多死亡；檢警相驗認定是他殺，全案將解剖複驗，釐清案情，許也在今天下午4時許遭警方依殺人罪移送台中地檢署訊問，檢方在晚間以殺人罪聲押。

死者弟弟說，曾聽說死者欠別人錢，但金額應該不大，也沒跟對方衝突，有鄰居說，死者和報案人許姓男子是好朋友，曾分河床地一部分給他養雞，前陣子聽說二人口角，許男要拿回地，不讓死者再養雞。

也有人說，死者和許曾在土地公廟賭博，死者欠對方錢，發生口角，警方表示，這些都只是地方傳言，未經證實，鄰居和死者家屬也未到警局製作訪談筆錄，財殺或情殺都不排除。