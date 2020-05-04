東勢雞農命案 七旬涉案老翁下午移送地檢署訊問

台中市東勢區養雞的張姓男子昨天身中9刀送醫不治，報案的七旬許姓老翁因身上衣物的血跡成噴濺狀，右手有刀傷，並對傷勢交代不清，遭檢警認定嫌疑重大，昨天逮捕後，今天下午4時許依殺人罪，移送台中地檢署訊問，不過許在警詢時，始終否認涉案。經查，張與許是認識一年多的好友，許曾分河床地給張養雞，雙方近來疑有口角，是否導致二人衝突或另有隱情，有待檢警後續釐清。

死者弟弟說，曾聽說死者欠別人錢，但金額應該不大，也沒跟對方衝突，有鄰居說，死者和報案人許姓男子是好朋友，曾分河床地一部分給他養雞，前陣子聽說二人口角，許男要拿回地，不讓死者再養雞。

也有人說，死者和許曾在土地公廟賭博，死者欠對方錢，發生口角，警方表示，這些都只是地方傳言，未經證實，鄰居和死者家屬也未到警局製作訪談筆錄，財殺或情殺都不排除。

據指出，許男說當時關心詢問死者身上流血，是否要緊，死者只回沒關係，不用他管，許男表明後來有扶死者，所以自己衣服沾有血跡，但警方採證發現，死者衣服血跡是噴濺式，大面積沾衣，和許男說法差異很大；許男在律師陪同下製作筆錄，否認行兇，警方目前未找到兇刀。

張姓男子（64歲）在東勢區養雞，昨早8時許被人發現陳屍大甲溪河床養雞場旁，身中9刀，送醫不治警方鎖定報案的許姓老翁（74歲）涉有重嫌，因許的右手指有刀傷，衣服上血跡成噴濺狀，許遭檢警逮捕後，否認涉案，辯稱只是看到張受傷，前往攙扶，隨後張就倒地，他就馬上報案。