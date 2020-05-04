快訊

採檢4次才確診！女「切洋蔥流鼻水」以為過敏未通報

要對抗的不是病人：精神鑑定與司法裁判的艱難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

孫子動刀刺殺阿嬤又勒脖路人拖1百公尺 對胞姊說「我會繼續殺人」

聯合報 / 記者蕭雅娟/台北即時報導
家暴示意圖。圖/ingimage
家暴示意圖。圖/ingimage

陳姓男子不滿阿嬤叨念，竟持水果刀攻擊刺殺阿嬤，胞姊見狀想奪刀阻止，遭咬傷手部，陳犯後持刀逃離現場，還當街勒住林何姓婦人，持刀準備攻擊，幸好朋友、路人協助制伏陳男，報警後依精神衛生法強制送醫治療。士林地檢署日前偵結，全案依照殺害直系血親尊親屬未遂等罪嫌起訴。

起訴指出，44歲陳男平時和阿嬤、胞姊一同住在新北汐止區民宅，今年2月1日早上5時許，認為阿嬤對他撈叨碎念，情緒激躁，想要帶著全家人輕生，一手掐住阿嬤脖子，一手拿著廚房的水果刀，刺向阿嬤頭部、胸腹部、四肢等。

胞姊聽到阿嬤尖叫聲，衝出房間打算奪刀制止陳的行為，不料反遭陳咬傷右手腕受傷，胞姊隨即奪門而出報警。陳誤以為阿嬤死亡中止殺人，持刀逃離現場，當天早上6時許，陳看到林何姓婦人獨自走在路上，涉嫌持刀、勒脖子，拖行婦人約1百公尺，把人拖到計程車前，還用水果刀攻擊婦人（未成傷），幸好被婦人的朋友、現場路人發現，共同制伏陳男，警方獲報後，依照精神衛生法強制送醫。

警方獲報抵達陳家，破門進屋發現阿嬤倒臥血泊中，立即送醫急救，阿嬤才保住一命，身上胸腹有穿刺傷，四肢、臉部也有多處撕裂傷。事發後，士林地方法院核發緊急保護令。

不料，胞姊在3月18日上午9時許，開車載陳男從振興醫院至士林地檢署開庭途中，陳對著胞姊說「我會繼續殺人，阿嬤跟你沒死，我一定會讓你們死，我一定會再殺人」等語，涉嫌違反緊急保護令。

在押的陳男坦承，不滿阿嬤一直唸，才會持水果刀攻擊，也坦承有攻擊婦人。檢察官認為，陳男涉犯殺害直系血親尊親屬未遂罪、傷害胞姊、剝奪林何姓婦人行動自由，以及違反保護令等，依法提起公訴。

殺人

延伸閱讀

影／殺鐵警被告若交保 嘉檢將立即強制送醫監護

刺殺鐵警凶嫌判無罪 法務部：司法精神病院配套研擬中

原版《夫妻的世界》裡的小三是她！新生代百變女演員茱蒂康默出道十年熬出頭

刺殺鐵警為什麼無罪？談刑法19條與精神鑑定

相關新聞

孫子動刀刺殺阿嬤又勒脖路人拖1百公尺 對胞姊說「我會繼續殺人」

陳姓男子不滿阿嬤叨念，竟持水果刀攻擊刺殺阿嬤，胞姊見狀想奪刀阻止，遭咬傷手部，陳犯後持刀逃離現場，還當街勒住林何姓婦人，...

影／錢櫃大火業者遲不出面 賴香伶怒：練台生出來說清楚

錢櫃大火燒出消防法規漏洞，民眾黨今天(4日)上午召開記者會，黨團總召賴香伶罕見動怒，大聲疾呼要錢櫃董事長練台生出來面對大...

影／白目！討債約在警局旁 看到警察嚇到手槍扔地上

新北市有一群年輕人今天凌晨高調開著保時捷和賓士名車，攜帶手槍準備去討債，竟然約在距離蘆洲警分局不到150公尺的公園旁，果...

東勢雞農中9刀身亡 七旬翁涉重嫌不認罪：當時僅攙他

台中市東勢區六旬張姓男子昨早被發現身中9刀，躺在東勢區大甲溪便道旁菜園內雞場內，送醫不治，檢警認定報案的七旬許姓老翁的衣...

雞農被殺9刀 報案老翁涉重嫌

六十四歲張姓男子昨天上午被發現手腳中九刀躺在東勢區大甲溪便道旁菜園內雞場，送醫不治；報案的七十四歲許姓男子雖稱看到對方流血上前攙扶，但因許的右手有疑似刀子造成的傷痕、衣服上有不明疑似血跡，警方懷疑許就是凶嫌，報請檢察官依殺人罪嫌逮捕後，漏夜偵詢釐清。

養雞農被砍九刀死亡 台中警方查出報案人涉案今晚逮捕

台中市張姓養雞男子今天早上被發現陳屍大甲溪河床養雞場旁，身中九刀，幾乎集中在手腳，警方鎖定報案的70歲許姓男子涉案，即死...

雲林男子疑輕生臥軌 遭火車撞上身首異處

北上自強號列車144車次，今天下午6點40分行經雲林斗南鎮石龜站，撞上一名男子，警消人員到場救援，但該名男子目前已明顯死...

台鐵斗南間發生死傷事故！路人闖入遭撞 列車皆有延誤

又一起死傷事故！台鐵簡訊指出，144次自強號（屏東開往基隆）晚間6時40分於斗南站西正線南端約300~400公尺處，有一...

台中養雞農被砍9刀死亡 警方鎖住一名嫌犯追查

台中市張姓養雞男子今天被發現陳屍大甲溪旁雞場，身中9刀，都集中在手腳，警方已鎖定一名嫌疑人追查中。

通緝犯和女友吵架 拿菜刀恐嚇要對她家人不利被逮

桃園市大溪警分局圳頂派出所昨天下午接獲一名女子報案，稱與陳姓男友因細故發生爭吵，沒想到陳男拿起菜刀揚言要對女子家人不利，...

北市錢櫃大火前車之鑑 台南強化消防幹部指揮訓練

台北市4月26日發生錢櫃大火，造成嚴重死傷，該場所是密閉高危險場所，又設於高樓內部，可收容大量人員，此類場所當火警發生時...

熱門新聞

沙灘活春宮又來了！這次連帳棚都不必

行醫40載看盡生離死別 賴文德悲痛卻冷靜

驚！男子自撞護欄 遭油罐車擦撞斷頭身亡

桃園透天厝大火 夫妻一死一傷

台鐵斗南間發生死傷事故！路人闖入遭撞 列車皆有延誤

昨通電話今聯絡不上 基隆老夫妻在住處輕生亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。