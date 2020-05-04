孫子動刀刺殺阿嬤又勒脖路人拖1百公尺 對胞姊說「我會繼續殺人」

陳姓男子不滿阿嬤叨念，竟持水果刀攻擊刺殺阿嬤，胞姊見狀想奪刀阻止，遭咬傷手部，陳犯後持刀逃離現場，還當街勒住林何姓婦人，持刀準備攻擊，幸好朋友、路人協助制伏陳男，報警後依精神衛生法強制送醫治療。士林地檢署日前偵結，全案依照殺害直系血親尊親屬未遂等罪嫌起訴。

起訴指出，44歲陳男平時和阿嬤、胞姊一同住在新北汐止區民宅，今年2月1日早上5時許，認為阿嬤對他撈叨碎念，情緒激躁，想要帶著全家人輕生，一手掐住阿嬤脖子，一手拿著廚房的水果刀，刺向阿嬤頭部、胸腹部、四肢等。

胞姊聽到阿嬤尖叫聲，衝出房間打算奪刀制止陳的行為，不料反遭陳咬傷右手腕受傷，胞姊隨即奪門而出報警。陳誤以為阿嬤死亡中止殺人，持刀逃離現場，當天早上6時許，陳看到林何姓婦人獨自走在路上，涉嫌持刀、勒脖子，拖行婦人約1百公尺，把人拖到計程車前，還用水果刀攻擊婦人（未成傷），幸好被婦人的朋友、現場路人發現，共同制伏陳男，警方獲報後，依照精神衛生法強制送醫。

警方獲報抵達陳家，破門進屋發現阿嬤倒臥血泊中，立即送醫急救，阿嬤才保住一命，身上胸腹有穿刺傷，四肢、臉部也有多處撕裂傷。事發後，士林地方法院核發緊急保護令。

不料，胞姊在3月18日上午9時許，開車載陳男從振興醫院至士林地檢署開庭途中，陳對著胞姊說「我會繼續殺人，阿嬤跟你沒死，我一定會讓你們死，我一定會再殺人」等語，涉嫌違反緊急保護令。

在押的陳男坦承，不滿阿嬤一直唸，才會持水果刀攻擊，也坦承有攻擊婦人。檢察官認為，陳男涉犯殺害直系血親尊親屬未遂罪、傷害胞姊、剝奪林何姓婦人行動自由，以及違反保護令等，依法提起公訴。