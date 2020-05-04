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跨境詐騙大陸人確診新冠肺炎 刑事局逮竹聯幫幹部

中央社 / 台北4日電

竹聯幫朱姓男子為首的跨境電信詐欺話務機房隱身桃園住宅大樓，假冒公安方式詐騙大陸民眾染疫洩個資，估百人受害、財損約上千萬元，刑事局逮6嫌送辦，法院裁定朱男羈押禁見。

刑事局今天召開記者會，偵查第四大隊副大隊長王志成表示，日前循線追查發現，竹聯幫幹部39歲朱男等6人在台設立跨境電信詐欺話務機房，以假冒公安方式詐騙中國大陸民眾，立即報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，並組專案小組深入追查。

專案小組經長期跟監埋伏蒐證後，發現以朱男為首的跨境電信詐欺話務機房自3月起設立，並隱身於月租金約3萬元的桃園市住宅大樓內，成員們透過電腦操作手機App再打電話給中國大陸民眾，假稱受害者日前到醫院採檢疫情結果確診。

無論受害者答覆是否有到醫院採檢，詐騙話務員都會接續告知受害者疑個資遭盜用，需立即報案，再將電話轉至假扮公安的二線話務員，藉此詐得非法利益。

專案小組見時機成熟，於4月28日持搜索票前往詐欺話務機房攻堅，現場逮捕朱男等6嫌正在從事詐欺犯行。

同時起獲詐欺用筆記型電腦4部、工作機20支、人頭電話卡19張、WIFI分享器2台、平板電腦1部、監視器鏡頭3組、租賃契約2份、金融帳簿10本、市價約449萬元的AP手錶1支、216萬餘元、白色保時捷休旅車1部、黑色賓士休旅車1部等證物。

全案詢後依違反組織犯罪防制條例、詐欺等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦，法院則裁定朱男羈押禁見。

公安 詐騙

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