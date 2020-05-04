影／白目！討債約在警局旁 看到警察嚇到手槍扔地上

新北市有一群年輕人今天凌晨高調開著保時捷和賓士名車，攜帶手槍準備去討債，竟然約在距離蘆洲警分局不到150公尺的公園旁，果然吸引巡邏警網趨前盤查，嚇到把槍扔在車旁地上，一眼就被看到，統統帶回派出所查辦。

據了解，這5名年輕人分別來自三重、板橋、北投等地，平均年齡只有26.2歲，他們被捕後自稱，因為和人有3萬元債務糾紛，之前還被嗆「防彈衣穿厚一點！」於是特地借了手槍，今天和對方相約要在台北市談判，由於地點尚未敲定，凌晨1時許，自己人先在蘆洲集合等消息。

他們將保時捷休旅車和賓士轎車，停在捷運線形公園旁邊單行道小路，乍看之下偏僻隱密。但這條小徑平常不會有人停車，加上距離警局非常近、附近又有加油站，員警無論進出警局、巡邏或加油時常都會路過，2輛進口名車深夜亮著車燈停靠，旁邊又有5個年輕人在公園遊蕩，反而十分突兀。

「少年耶還沒睡！開這麼好的車喔！你們整群人在這裡幹嘛？」三民派出所副所長蔡長欽、警員宋右駿巡邏路過，果然就被吸引，馬上趨前盤查。喝令5人靠過來聚集時，25歲魏姓男子故作鎮定「飄」到賓士車後，悄悄將手槍扔在地上，但是還來不及踢到車底下，一眼就被識破。

稍後支援警網陸續趕抵，查扣改造手槍1把、子彈5發，包括25歲魏姓、30歲李姓、27歲蕭姓、22歲辜姓、27歲李姓男子共5人，全部壓制帶回調查，偵詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。