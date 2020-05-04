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東勢雞農中9刀身亡 七旬翁涉重嫌不認罪：當時僅攙他

聯合報 / 記者陳宏睿游振昇／台中即時報導
台中市張姓男子昨天陳屍在東勢區大甲溪便道菜園內，身中9刀，警方逮捕報案的許姓老翁，檢警漏夜蒐證，釐清案情。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子昨天陳屍在東勢區大甲溪便道菜園內，身中9刀，警方逮捕報案的許姓老翁，檢警漏夜蒐證，釐清案情。記者陳宏睿／翻攝

台中市東勢區六旬張姓男子昨早被發現身中9刀，躺在東勢區大甲溪便道旁菜園內雞場內，送醫不治，檢警認定報案的七旬許姓老翁的衣物有血跡，手指有傷口，且對報案相關細節交代不清，檢察官劉文賓昨天下令逮捕，不過因案發地點地處偏僻，加上凶刀尚未尋獲，許矢口否認涉案，檢方昨天逮捕許後，指示轄區東勢警分局補強證據，以利後續聲押程序。

據查，全案由檢察官劉文賓指揮東勢警分局偵辦，昨晚先逮捕報案的許姓老翁（74歲），主因是許身上衣物有血跡、右手手指有刀傷，且對傷口來源交代不清，懷疑許就是行凶者，不過許在警詢時，矢口否認涉案，許辯稱，昨早前往種菜，在養雞場旁看到死者坐在石頭上，身上刀傷流血，他好心上前攙扶，當時張意識清楚，表示不用管，也沒講被何人所傷，後來就傷重倒地，他立即報警。

不過凶刀尚未查獲，案發地點附近地處偏僻，沒有監視器，人煙罕至，檢方昨天逮捕許後，積極補強證據，除加強調閱周邊監視器、訪查附近目擊證人外，也指示東勢警分局再詢問許，針對案發前的行蹤、行程，逐一比對死者到場時間、遇害時間、身上傷勢等，拼湊案發經過與真相。

檢警昨天初驗，發現張身上有9處刀傷，多集中在手腳，左手肘和左小腿與腰部刀傷長10多公分，右手肘20多公分傷口，疑失血過多死亡；檢警相驗認定是他殺，全案今天將再解剖複驗，釐清案情。

據查，張姓死者（64歲）開過貨車，退休後在東勢區大甲溪河床養雞為生，雖然已婚但與妻兒分居，經濟狀況不佳。

台中市張姓男子昨天陳屍在東勢區大甲溪便道菜園內，身中9刀，警方逮捕報案的許姓老翁，檢警漏夜蒐證，釐清案情。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子昨天陳屍在東勢區大甲溪便道菜園內，身中9刀，警方逮捕報案的許姓老翁，檢警漏夜蒐證，釐清案情。記者陳宏睿／翻攝

老翁 殺人

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