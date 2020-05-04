台中男子身中多刀倒菜園不治 報案者涉嫌遭逮

中央社 / 台中3日電

台中市張姓男子今天被發現滿身刀傷倒臥在東勢區大甲溪便道旁一處菜園，送醫後傷重不治。檢方相驗遺體後，傳喚報案的許男訊問，認為他涉有重嫌當庭逮捕，進一步調查中。

台中市警察局東勢分局茅埔派出所今天上午8時多接獲報案指出，64歲張姓男子全身刀傷，倒臥在東勢區東關路五段大甲溪便道旁菜園，消防局到場將張男送醫，但經送往東勢農民醫院急救後仍宣告不治。

台中地檢署檢察官會同法醫相驗死者遺體，發現死者刀傷集中在四肢，研判因失血過多致死。檢方並傳喚報案的74歲許姓男子說明，發現許男外套也沾有血跡，他供稱是死者友人，本來要扶死者就醫，但後來改騎腳踏車到街上打電話報案。

檢方認為，許男說詞與現場跡證有出入且涉有重嫌，訊問後當庭將許男逮捕。

因案發現場地處偏遠，警方正調閱附近監視器，訪查周邊住戶及清查死者交往關係對象，進一步調查中。

台中市 警察 農民

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