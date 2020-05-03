養雞農被砍九刀死亡 台中警方查出報案人涉案今晚逮捕

高齡者車禍傷亡嚴重，交通官警認為老人已養成用路習慣，單靠執法效果有限，交通部、警政署今年三月起密集開會討論，須從工程及教育著手，建議在事故熱點增設或擴充人行道、庇護島，行人號誌加大及延長秒數，研發影像偵測系統警示違規穿越路口行人，打造高齡友善環境。

2020-05-03 00:39