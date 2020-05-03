養雞農被砍九刀死亡 台中警方查出報案人涉案今晚逮捕
台中市張姓養雞男子今天早上被發現陳屍大甲溪河床養雞場旁，身中九刀，幾乎集中在手腳，警方鎖定報案的70歲許姓男子涉案，即死者朋友，他否認行兇，警方發現他說詞避重就輕，內容也和現場跡證出入太大，今晚依殺人罪嫌逮捕他。
今天早上八點，台中市東勢警分局茅埔派出所接獲報案，稱有民眾在東勢區東關路五段大甲溪便道旁菜園遭砍傷，員警到場發現，64歲張姓男子身上有多處刀傷，東勢消防隊救護人員到場做初步處理，送東勢農民醫院急救後不治。
醫院檢傷發現，張男身上有九處刀傷，多集中在手腳，左手肘和左小腿與腰部都有疑似刀傷，長10多公分，右手肘20多公分傷口，疑失血過多死亡，檢察官和法醫相驗釐清死因。
因現場地處偏遠，平常少有人車進出，通往菜園和養雞場二旁都是比人高雜草，停車處再走到命案現場有數百公尺，東勢分局調閱附近監視器、訪查周邊住戶及清查交往關係對象，朝他殺方向全力偵辦中。
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