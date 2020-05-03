快訊

男子51連假東北角爬山受困兩晚 跟著山羌足跡幸運脫困

4官兵檢疫內發病 磐石艦346人全數明日上午再度採檢

養雞農被砍九刀死亡 台中警方查出報案人涉案今晚逮捕

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中東勢一名養雞農今天被殺死在大甲溪河床旁養雞場，警方今晚逮捕涉嫌人。記者游振昇／翻攝
台中東勢一名養雞農今天被殺死在大甲溪河床旁養雞場，警方今晚逮捕涉嫌人。記者游振昇／翻攝

台中市張姓養雞男子今天早上被發現陳屍大甲溪河床養雞場旁，身中九刀，幾乎集中在手腳，警方鎖定報案的70歲許姓男子涉案，即死者朋友，他否認行兇，警方發現他說詞避重就輕，內容也和現場跡證出入太大，今晚依殺人罪嫌逮捕他。

今天早上八點，台中市東勢警分局茅埔派出所接獲報案，稱有民眾在東勢區東關路五段大甲溪便道旁菜園遭砍傷，員警到場發現，64歲張姓男子身上有多處刀傷，東勢消防隊救護人員到場做初步處理，送東勢農民醫院急救後不治。

醫院檢傷發現，張男身上有九處刀傷，多集中在手腳，左手肘和左小腿與腰部都有疑似刀傷，長10多公分，右手肘20多公分傷口，疑失血過多死亡，檢察官和法醫相驗釐清死因。

因現場地處偏遠，平常少有人車進出，通往菜園和養雞場二旁都是比人高雜草，停車處再走到命案現場有數百公尺，東勢分局調閱附近監視器、訪查周邊住戶及清查交往關係對象，朝他殺方向全力偵辦中。

台中市 農民 命案

延伸閱讀

台中養雞農被砍9刀死亡 警方鎖住一名嫌犯追查

台中東勢命案 男子身中多刀陳屍菜園旁

台中東勢舊警察宿舍大火 警局安置2戶暫住旅館渡難關

影／東勢舊警察宿舍火警延燒 無人傷亡

相關新聞

養雞農被砍九刀死亡 台中警方查出報案人涉案今晚逮捕

台中市張姓養雞男子今天早上被發現陳屍大甲溪河床養雞場旁，身中九刀，幾乎集中在手腳，警方鎖定報案的70歲許姓男子涉案，即死...

雲林男子疑輕生臥軌 遭火車撞上身首異處

北上自強號列車144車次，今天下午6點40分行經雲林斗南鎮石龜站，撞上一名男子，警消人員到場救援，但該名男子目前已明顯死...

台鐵斗南間發生死傷事故！路人闖入遭撞 列車皆有延誤

又一起死傷事故！台鐵簡訊指出，144次自強號（屏東開往基隆）晚間6時40分於斗南站西正線南端約300~400公尺處，有一...

台中養雞農被砍9刀死亡 警方鎖住一名嫌犯追查

台中市張姓養雞男子今天被發現陳屍大甲溪旁雞場，身中9刀，都集中在手腳，警方已鎖定一名嫌疑人追查中。

通緝犯和女友吵架 拿菜刀恐嚇要對她家人不利被逮

桃園市大溪警分局圳頂派出所昨天下午接獲一名女子報案，稱與陳姓男友因細故發生爭吵，沒想到陳男拿起菜刀揚言要對女子家人不利，...

北市錢櫃大火前車之鑑 台南強化消防幹部指揮訓練

台北市4月26日發生錢櫃大火，造成嚴重死傷，該場所是密閉高危險場所，又設於高樓內部，可收容大量人員，此類場所當火警發生時...

4天查獲4件高價販賣口罩案 共查扣50萬9800片口罩

近日有民眾透過網路社群軟體，於新竹縣市一帶向不特定人士兜售醫療用口罩，經新竹地檢署檢察官楊仲萍指揮新竹市刑警大隊縝密蒐證...

長者積習難改 開罰不如「路老師」

高齡者車禍傷亡嚴重，交通官警認為老人已養成用路習慣，單靠執法效果有限，交通部、警政署今年三月起密集開會討論，須從工程及教育著手，建議在事故熱點增設或擴充人行道、庇護島，行人號誌加大及延長秒數，研發影像偵測系統警示違規穿越路口行人，打造高齡友善環境。

銀髮行人、機車車禍 去年死傷創新高

台灣邁入高齡社會，近五年老人車禍傷亡攀升，以行人事故比率最高，行人事故死亡近七成為銀髮族，此外，老人騎機車案件最多，近五年奪走八百多條長者性命，去年死傷人數均創新高，警方分析主因是老人用路習慣難改，未依規過馬路、騎車欠缺路權觀念，釀成悲劇。

熱門新聞

高醫前院長賴文德住家起火2大3小不治 疑似2樓電器短路釀災

名醫女兒一家5死 最後電話打給雙親：煙太大下不去

台南七股休旅車衝入海堤 消防隊員架梯搶救5人

女兒5口遺體移高醫往生室 前院長崩潰未接觸韓國瑜

高雄長庚醫師賴韋安命喪火窟 親友同事痛哭難捨

名醫一家5人死因曝光 女兒關鍵電話救睡夢中父母

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。