通緝犯和女友吵架 拿菜刀恐嚇要對她家人不利被逮

桃園市大溪警分局圳頂派出所昨天下午接獲一名女子報案，稱與陳姓男友因細故發生爭吵，沒想到陳男拿起菜刀揚言要對女子家人不利，警方不到一小時找到陳男並查出他是通緝犯，全案今天除了解送桃園地方法院，也另依恐嚇罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

大溪分局圳頂派出所獲報後立即到場處理，但是陳男已離去。員警返回派出所清查陳男（34歲）資料，發現他是家暴等案的通緝犯，研判可能會再回到女友住處，立即再趕往，到場後果然發現陳男騎著機車在女友住家樓下。

警方因為掌握他攜帶刀械、情緒不穩線索，極度危險不敢大意，到場前已經有逮人計畫，員警在陳男出現前完成部署，趁陳男不注意採前後包圍方式上前圍捕，陳毫無警覺情況下被拉下機車制伏，警方在機車內起出1把菜刀，連同人帶回派出所查案。

大溪警方表示，查緝行動因為事前準備充份，規畫選擇路線得宜，避免與持刀歹徒正面衝突，才能在獲報1小時內迅速逮捕陳男，有效避免悲劇發生。