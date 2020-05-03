4天查獲4件高價販賣口罩案 共查扣50萬9800片口罩

近日有民眾透過網路社群軟體，於新竹縣市一帶向不特定人士兜售醫療用口罩，經新竹地檢署檢察官楊仲萍指揮新竹市刑警大隊縝密蒐證，自4月29日至5月2日向上溯源，查獲販賣口罩案件共計4件7人，查扣口罩50萬9800片，全案依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移送新竹地檢署偵辦。

4月29日檢警查獲王男及女友以每片口罩新台幣16至20元販售，並宣稱具醫療級口罩予親友，並扣得口罩30包(1500片)後；同日晚間追查到李男以每片13元出售口罩，並在李男在其自小客車後車箱扣得口罩127包(6350片)；4月30日晚間11時許，在桃園市查獲李男上游的鍾男及羅男以每片10元販售予李男的口罩，共扣得200包(1萬片)口罩。

檢警契而不捨追查羅男的口罩來源，發現曹男及張男以每片9元販賣予羅男，曹男及張男存貨地點在台中市倉庫，5月2日凌晨新竹地檢與台中地檢聯手，指揮新竹市刑大及刑事警局中部打擊犯罪中心偵六大隊第五隊，於台中市大雅路倉庫扣得49萬1950片口罩，並拘提曹、張到案。

檢方表示，因檢察官積極追查，得以阻絕口罩價格遭不當哄抬，並讓品質未經驗證之50餘萬片口罩無法在市面流通，新竹地檢呼籲大眾，透過實名制購買醫療級口罩便利且品質保證，民眾毋須以高價購買來路不明之口罩，且若發現有哄抬價格販售防疫物資之訊息，可立即向地檢或警調機關檢舉，新竹地檢將從速、從嚴依法偵辦。